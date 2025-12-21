Просто жесть: криминальный авторитет погиб рядом с зятем Путина

В Московской области произошла резонансная гибель Виктора Аверина — одного из бывших лидеров Солнцевской организованной преступной группировки, считающейся одной из самых влиятельных в криминальной истории современной России.

Смерть криминального авторитета Виктора Аверина

По имеющейся информации, трагедия произошла во время прогулки на моторной лодке. Судно управлял сам Аверин. Вместе с ним на борту находился мужчина, которого российские медиа и телеграмм-каналы называют зятем президента России Владимира Путина.

Версия следствия – "несчастный случай"

Российские правоохранительные органы оперативно озвучили официальную версию происшествия, заявив, что смерть наступила в результате несчастного случая на воде. Детали инцидента не разглашаются, обстоятельства гибели описывают максимально размыто, без каких-либо подробностей.

Несмотря на это, сама фигура погибшего и контекст события сразу же вызвали волну вопросов. В российском информационном пространстве активно обсуждают, может ли речь идти только о бытовой трагедии, учитывая прошлое Аверина и его связи.



Кто такой Виктор Аверин



Виктор Аверин — один из ключевых деятелей Солнцевской ОПГ, еще с 1990-х годов оказавший колоссальное влияние на уголовные, финансовые и политические процессы в России. Группировка неоднократно фигурировала в журналистских расследованиях и международных отчетах, в частности, относительно отмывания средств, рейдерских захватов и тесных связей с представителями власти.



Даже после формального "ухода от дел" бывшие лидеры Солнцевской группировки, по данным расследователей, сохраняли доступ к элитным кругам и оставались частью теневого влияния вокруг Кремля.



Мафия рядом с властью



Особый резонанс вызывает то, что роковой инцидент произошел в компании человека из ближайшего круга президента России. Кремль пока никак не прокомментировал гибель Аверина, а государственные СМИ представляют новость максимально сдержанно, избегая любых упоминаний о его криминальном прошлом.



Независимые обозреватели отмечают, что смерть фигуры такого масштаба на фоне войны против Украины, внутренних конфликтов элит и перераспределения влияния в России вряд ли выглядит случайной. Впрочем, в российской реальности подобные истории традиционно завершаются формулировкой "несчастный случай".



