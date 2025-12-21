Просто жесть: кримінальний авторитет загинув поруч із зятем Путіна

У Московській області сталася резонансна загибель Віктора Аверіна — одного з колишніх лідерів Солнцевського організованого злочинного угруповання, яке вважається одним із найвпливовіших у кримінальній історії сучасної росії.

Смерть кримінального авторитета Віктора Аверіна

За наявною інформацією, трагедія сталася під час прогулянки на моторному човні. Судном керував сам Аверін. Разом із ним на борту перебував чоловік, якого російські медіа та телеграм-канали називають зятем президента рф Володимира Путіна.

Версія слідства — "нещасний випадок"

Російські правоохоронні органи оперативно озвучили офіційну версію події, заявивши, що смерть настала внаслідок нещасного випадку на воді. Деталі інциденту не розголошуються, обставини загибелі описують максимально розмито, без будь-яких подробиць.

Попри це, сама фігура загиблого та контекст події одразу викликали хвилю запитань. У російському інформаційному просторі активно обговорюють, чи може йтися лише про побутову трагедію, зважаючи на минуле Аверіна та його зв’язки.



Хто такий Віктор Аверін



Віктор Аверін — один із ключових діячів Солнцевського ОЗУ, яке ще з 1990-х років мало колосальний вплив на кримінальні, фінансові та політичні процеси в росії. Угруповання неодноразово фігурувало в журналістських розслідуваннях і міжнародних звітах, зокрема щодо відмивання коштів, рейдерських захоплень та тісних зв’язків із представниками влади.



Навіть після формального "відходу від справ" колишні лідери Солнцевського угруповання, за даними розслідувачів, зберігали доступ до елітних кіл і залишалися частиною тіньового впливу навколо Кремля.



Мафія поруч із владою



Особливий резонанс викликає те, що фатальний інцидент стався у компанії людини з найближчого кола президента росії. Кремль поки що ніяк не прокоментував загибель Аверіна, а державні ЗМІ подають новину максимально стримано, уникаючи будь-яких згадок про його кримінальне минуле.



Незалежні оглядачі зазначають, що смерть фігури такого масштабу на тлі війни проти України, внутрішніх конфліктів еліт і перерозподілу впливу в росії навряд чи виглядає випадковою. Втім, у російській реальності подібні історії традиційно завершуються формулюванням "нещасний випадок".



