Простые русские невиноваты: известный российский оппозиционер вновь обратился с призывом к Западу

Российский оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза, освобожденный в рамках обмена заключенными РФ-США, снова обратился с призывом к Западу внимательно анализировать то, против кого вводятся те или иные санкции. В частности, оппозиционер просит не причислять простых россиян с путинским режимом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Times".

Владимир Кара-Мурза. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что с таким призывом з Западу Владимир Кара-Мурза обращается не впервые. Раньше он уже подвергался критике со стороны Украины за эту идею.

"Я никогда не призывал отменить санкции. Но они должны быть нацелены на путинскую военную машину и экономику войны Путина и усложнить или, в идеале, сделать невозможным для неё продолжение этой убийственной агрессивной войны против Украины", — заявил Владимир Кара-Мурза в интервью изданию.

Оппозиционер подчеркнул, что полный запрет на въезд россиян в Литву и Чехию является "дискриминацией и нарушением Европейской конвенции по правам человека".

По словам Кара-Мурзы, Западу не следовало бы обращаться со всеми 140 миллионами россиян как с военными преступниками, потому что это явно не так.

СМИ пишет, что, по его словам, режим Путина рано или поздно должен рухнуть, это произойдет внезапно, как и любые другие политические изменения в России.

"На этот раз потребуется подлинное осмысление, подлинное моральное очищение, включая привлечение к ответственности тех, кто совершил военные преступления в Украине. Нужно будет сделать всё, чтобы это зло никогда больше не вернулось", — добавил Кара-Мурза.

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