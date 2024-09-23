Простые русские невиноваты: известный российский оппозиционер вновь обратился с призывом к Западу

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Кравцев Сергей
Российский оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза, освобожденный в рамках обмена заключенными РФ-США, снова обратился с призывом к Западу внимательно анализировать то, против кого вводятся те или иные санкции. В частности, оппозиционер просит не причислять простых россиян с путинским режимом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Times".
Владимир Кара-Мурза. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, что с таким призывом з Западу Владимир Кара-Мурза обращается не впервые. Раньше он уже подвергался критике со стороны Украины за эту идею.
Оппозиционер подчеркнул, что полный запрет на въезд россиян в Литву и Чехию является "дискриминацией и нарушением Европейской конвенции по правам человека".
По словам Кара-Мурзы, Западу не следовало бы обращаться со всеми 140 миллионами россиян как с военными преступниками, потому что это явно не так.
СМИ пишет, что, по его словам, режим Путина рано или поздно должен рухнуть, это произойдет внезапно, как и любые другие политические изменения в России.
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