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Лиля Воробьева
Российский диктатор Владимир Путин, похоже, не учитывает значительные человеческие потери в войне против Украины. Однако уже в 2026 году ситуация может коренным образом измениться .
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Старший научный сотрудник британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Эмили Феррис считает, что спустя почти три года после начала полномасштабного вторжения Кремль не достиг своих начальных стратегических целей Российские войска контролируют около 20% территории Украины — и это соотношение практически не меняется.
Известный британский историк и аналитик Марк Галеотти убежден, что, несмотря на огромные потери среди российских солдат, Путин не видит в этом проблемы.
По прогнозам аналитиков, к 2026 г. Россия исчерпает остатки советских арсеналов, а производство нового вооружения значительно дороже. Это приведет к дилемме — тратить средства на войну или социальные нужды населения.
Оба эксперта отмечают: даже при ухудшении ситуации внутри России, не стоит ожидать немедленного завершения войны. Они сомневаются, что свержение Путина автоматически приведет к миру — скорее наоборот: это может повлечь за собой внутреннюю дестабилизацию или гражданский конфликт.
Отдельное внимание эксперты уделяют влиянию внешних союзников РФ. По словам Галеотти, Китай имеет стратегическую выгоду от затяжной войны, поскольку она отвлекает внимание Запада.
Оба исследователя с осторожностью оценивают потенциальное влияние администрации Дональда Трампа.
Однако пока эксперты не видят никаких признаков готовности Кремля к переговорам или компромиссу.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин анонсировал разговор с Трампом сегодня вечером.Как сообщают государственные российские медиа, во время мероприятия состоялась сценка с участием представительницы косметической компании, которая обратилась к Путину с просьбой помочь с выходом ее продукции на международные рынки. В ответ глава Кремля неожиданно заявил, что планирует обсудить этот вопрос с Трампом в течение дня.