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Протесты и переворот: назван год, когда Путин окончательно дойдет до ручки

Кремль может попытаться пересидеть Трампа и попытаться установить пророссийского лидера в Украине политическими средствами.

3 июля 2025, 21:10
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Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин, похоже, не учитывает значительные человеческие потери в войне против Украины. Однако уже в 2026 году ситуация может коренным образом измениться .

Протесты и переворот: назван год, когда Путин окончательно дойдет до ручки

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Кремль не достиг поставленных целей

Старший научный сотрудник британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Эмили Феррис считает, что спустя почти три года после начала полномасштабного вторжения Кремль не достиг своих начальных стратегических целей Российские войска контролируют около 20% территории Украины — и это соотношение практически не меняется.

"Для Путина речь идет не о нескольких селах — это историческая миссия по "собиранию земель" России, Украины и Беларуси. Отказ от этой цели разрушит фундамент, на котором стоит его власть", — считает Феррис.

Человеческие потери и экономическое давление

Известный британский историк и аналитик Марк Галеотти убежден, что, несмотря на огромные потери среди российских солдат, Путин не видит в этом проблемы.

"Чем больше людей гибнет в Украине, тем сложнее Кремлю мобилизовать новых военных, – отмечает Галеотти. – Расходы на войну растут, а вместе с ними и недовольство внутри страны".

По прогнозам аналитиков, к 2026 г. Россия исчерпает остатки советских арсеналов, а производство нового вооружения значительно дороже. Это приведет к дилемме — тратить средства на войну или социальные нужды населения.

"В какой-то момент придется выбирать между "пушками и маслом". Это может стать переломным моментом", — добавляет Галеотти.

Возможен ли конец войны — и при каких условиях?

Оба эксперта отмечают: даже при ухудшении ситуации внутри России, не стоит ожидать немедленного завершения войны. Они сомневаются, что свержение Путина автоматически приведет к миру — скорее наоборот: это может повлечь за собой внутреннюю дестабилизацию или гражданский конфликт.

"Русская система построена так, что в случае "упорядоченного перехода" к власти, вероятно, придет кто-то подобный Путину", — говорит Феррис.

Китай, Иран и Северная Корея – союзники, играющие свою игру.

Отдельное внимание эксперты уделяют влиянию внешних союзников РФ. По словам Галеотти, Китай имеет стратегическую выгоду от затяжной войны, поскольку она отвлекает внимание Запада.

"Москва все больше становится вассалом Пекина. И в определенный момент Китай может попытаться выступить миротворцем, если Запад терпит неудачу", — предполагает эксперт.

Станет ли Трамп фактором перемен?

Оба исследователя с осторожностью оценивают потенциальное влияние администрации Дональда Трампа.

"В 2026 году прекращение огня может стать приемлемым вариантом для Путина — если он решит "пересидеть" Трампа и дальше продвигать пророссийскую стратегию в Украине политическими методами", — предполагает Феррис.

Однако пока эксперты не видят никаких признаков готовности Кремля к переговорам или компромиссу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин анонсировал разговор с Трампом сегодня вечером.

Как сообщают государственные российские медиа, во время мероприятия состоялась сценка с участием представительницы косметической компании, которая обратилась к Путину с просьбой помочь с выходом ее продукции на международные рынки. В ответ глава Кремля неожиданно заявил, что планирует обсудить этот вопрос с Трампом в течение дня.



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Источник: https://www.derstandard.at/consent/tcf/story/3000000275296/warum-putin-2026-vielleicht-doch-einen-ausweg-aus-dem-ukrainekrieg-suchen-koennte
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