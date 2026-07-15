Против Путина начали тайную сокрушительную игру: лидер РФ уже не удержит ситуацию

В последнее время в западных СМИ появилась информация, которая кардинально меняет привычное представление о "безграничном партнерстве" между Пекином и Москвой. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в обеих странах, Китай приступил к тихой, но системной подготовке к периоду после правления Владимира Путина. На фоне этой ситуации портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, самый вероятный сценарий и когда это может произойти.

Путин и Си. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что наиболее вероятный сценарий заключается не во вмешательстве Китая, а в постепенном изменении власти из-за внутренних процессов в России. Если экономическое давление, военные трудности и конкуренция между элитами усугубятся, транзит власти может произойти после завершения активной фазы войны или в случае резкого ухудшения ситуации внутри страны. Пекин, вероятнее всего, поддержит любого нового руководителя, гарантирующего стабильность и выполнение заключенных экономических договоренностей. На сегодняшний день признаков подготовки Китаем смены Путина нет. Это делает сценарий внешней замены маловероятным.

Чат-бот Gemini предполагает, что Китай не будет инициировать свержение Путина самостоятельно, поскольку хаос в ядерном государстве противоречит интересам Си Цзиньпина. Однако Пекин уже приступил к подготовке к транзиту власти в РФ. Вероятнейший сценарий состоит в контролируемой замене российского лидера на системного технократа, лояльного одновременно к внутренним элитам России и Пекину. Этот процесс активизируется при серьезной угрозе военного поражения РФ или глубокого экономического кризиса внутри страны. Пекин выступит гарантом безопасности для новой российской власти в обмен на полный контроль над геополитическим курсом Москвы. Реализация этого сценария ожидается в ближайшие два-три года, когда ресурс крепости нынешнего кремлевского режима начнет стремительно иссякать.

Чат-бот Deepseek отмечает, что Китай не намерен форсировать смену власти в России, поскольку слабый и зависимый Путин выгоден для него. Однако Пекин уже начал "сделку на опережение". Наиболее вероятным сценарием является постепенное наращивание экономического и политического давления, чтобы обеспечить свои интересы вне зависимости от того, кто окажется у власти в Кремле. В ближайшее время (1-3 года) будет дальнейшая институционализация отношений, укрепление позиций китайского бизнеса и юаня в России, но не прямая публичная игра против Путина. Китай будет играть в долгое время, готовя почву для себя в любом будущем российском правительстве, а не для отдельного политика.

Несмотря на разные акценты, все три чат-бота сходятся в одном: открытых признаков того, что Китай стремится напрямую устранить Владимира Путина, нет. Вероятнее всего они считают сценарий, при котором Пекин адаптируется к возможному транзиту власти в России, а не провоцирует его. Различия касаются только масштабов китайского влияния и временных рамок. Если ChatGPT и DeepSeek делают ставку на внутренние процессы в РФ и осторожную политику Китая, Gemini предполагает более активную роль Пекина в подготовке к смене российского руководства. В любом случае, приоритетом Китая остается сохранение стабильности и собственных стратегических интересов, а не персоналия будущего хозяина Кремля.

Напомним: портал "Комментарии" писал о реалистических сценариях отстранения Путина от власти по версии военного ВСУ Кирилла Сазонова.



