Проти Путіна почали таємну нищівну гру: лідер РФ вже не втримає ситуацію

Останнім часом у західних ЗМІ з'явилася інформація, яка кардинально змінює звичне уявлення про "безмежне партнерство" між Пекіном та Москвою. Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в обох країнах, Китай розпочав тиху, але системну підготовку до періоду після правління Володимира Путіна. На тлі цієї ситуації портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, найімовірніший сценарій та коли це може статися.

Путін та Сі. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найімовірніший сценарій полягає не у втручанні Китаю, а у поступовій зміні влади через внутрішні процеси в Росії. Якщо економічний тиск, військові труднощі та конкуренція між елітами посиляться, транзит влади може відбутися після завершення активної фази війни або у разі різкого погіршення ситуації всередині країни. Пекін, найімовірніше, підтримає будь-якого нового керівника, який гарантуватиме стабільність і виконання укладених економічних домовленостей. На сьогодні ознак підготовки Китаєм зміни Путіна немає. Це робить сценарій зовнішньої заміни малоймовірним.

Чат-бот Gemini припускає, що Китай не ініціюватиме повалення Путіна самостійно, оскільки хаос у ядерній державі суперечить інтересам Сі Цзіньпіна. Проте Пекін вже розпочав підготовку до транзиту влади у РФ. Найімовірніший сценарій полягає у контрольованій заміні російського лідера на системного технократа, лояльного одночасно до внутрішніх еліт Росії та до Пекіна. Цей процес активізується у разі серйозної загрози військової поразки РФ або глибокої економічної кризи всередині країни. Пекін виступить гарантом безпеки для нової російської влади в обмін на повний контроль над геополітичним курсом Москви. Реалізація цього сценарію очікується у найближчі два-три роки, коли ресурс міцності нинішнього кремлівського режиму почне стрімко вичерпуватися.

Чат-бот Deepseek зазначає, що Китай не має наміру форсувати зміну влади в Росії, оскільки слабкий та залежний Путін є для нього вигідним. Однак Пекін уже розпочав "операцію на випередження". Найімовірнішим сценарієм є поступове нарощування економічного та політичного тиску, щоб забезпечити свої інтереси незалежно від того, хто опиниться при владі в Кремлі. Найближчим часом (1-3 роки) буде подальша інституціоналізація відносин, зміцнення позицій китайського бізнесу та юаня в Росії, але не пряма публічна гра проти Путіна. Китай гратиме в довгу, готуючи ґрунт для себе в будь-якому майбутньому російському уряді, а не для окремого політика.

Попри різні акценти, усі три чат-боти сходяться в одному: відкритих ознак того, що Китай прагне безпосередньо усунути Володимира Путіна, немає. Найімовірнішим вони вважають сценарій, за якого Пекін адаптується до можливого транзиту влади в Росії, а не провокує його. Відмінності стосуються лише масштабів китайського впливу та часових рамок. Якщо ChatGPT і DeepSeek роблять ставку на внутрішні процеси в РФ та обережну політику Китаю, то Gemini припускає активнішу роль Пекіна у підготовці до зміни російського керівництва. У будь-якому разі пріоритетом Китаю залишається збереження стабільності та власних стратегічних інтересів, а не персоналія майбутнього господаря Кремля.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про реалістичні сценарії усунення Путіна від влади за версією військового ЗСУ Кирила Сазонова.



