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Недилько Ксения
Глава Министерства иностранных дел РФ и лидер предвыборного списка "Единой России" Сергей Лавров дал пространное интервью генеральному директору российского государственного информагентства ТАСС. В своем выступлении российский дипломат озвучил ряд резких обвинений в адрес западных стран. Он заявил о беспрецедентном давлении на Москву, расширении военных угроз вблизи российских границ и попытках иностранных государств изменить политическое устройство России изнутри.
Сергей Лавров. Фото: МИД России
Министр отметил, что Москва не собирается подвергаться давлению, несмотря на то, что союзники Киева пытаются затянуть конфликт. По его оценке, европейские и американские лидеры сознательно блокируют дипломатические пути разрешения ситуации.
Отдельное внимание в своем выступлении чиновник уделил изменению риторики иностранных государств, которые, по его словам, начали активно поддерживать радикальные действия украинского руководства. В то же время он убежден, что российское общество демонстрирует устойчивость перед этими вызовами.
Оценивая военные риски, глава дипломатического ведомства обратил внимание на поведение соседних европейских стран, обвинив его в эскалации ядерной угрозы. Он считает, что Россия должна действовать более агрессивно на международной арене.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что Литовская Республика существенно усиливает правила пересечения границы для граждан Российской Федерации, которые планируют публичную деятельность в стране. В частности, ограничения будут касаться представителей спортивного сообщества, образовательной и культурной сферы.