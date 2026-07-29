Глава Министерства иностранных дел РФ и лидер предвыборного списка "Единой России" Сергей Лавров дал пространное интервью генеральному директору российского государственного информагентства ТАСС. В своем выступлении российский дипломат озвучил ряд резких обвинений в адрес западных стран. Он заявил о беспрецедентном давлении на Москву, расширении военных угроз вблизи российских границ и попытках иностранных государств изменить политическое устройство России изнутри.

Сергей Лавров. Фото: МИД России

"Ситуация шутливая, против России ополчился весь западный мир", — заметил Сергей Лавров, оценивая текущий уровень геополитического напряжения. По его словам, иностранные партнеры Украины стремятся к капитуляции Кремля, из-за чего "Запад выдвигает России ультиматум об условиях урегулирования в Украине".

Министр отметил, что Москва не собирается подвергаться давлению, несмотря на то, что союзники Киева пытаются затянуть конфликт. По его оценке, европейские и американские лидеры сознательно блокируют дипломатические пути разрешения ситуации.

"Запад говорит, что "еще подумает", когда возобновлять переговоры с РФ по Украине, — утверждает руководитель российского МИД, добавляя, что оппоненты настаивают на сохранении действующей украинской власти, — и настаивает на сохранении нацистского режима в Киеве". Лавров уверен, что конечной целью действий союзников является внутренний раскол РФ, поскольку "Запад с разной степенью взбешения воюет против РФ через Украину, ему нужно настроить людей против власти".

Отдельное внимание в своем выступлении чиновник уделил изменению риторики иностранных государств, которые, по его словам, начали активно поддерживать радикальные действия украинского руководства. В то же время он убежден, что российское общество демонстрирует устойчивость перед этими вызовами.

"Запад стал пиарить терроризм Зеленского как "перелом", он надеется на развал России", — заявил Лавров, подчеркнув при этом, что "гордится реакцией россиян на попытки нацистов взорвать общество".

Оценивая военные риски, глава дипломатического ведомства обратил внимание на поведение соседних европейских стран, обвинив его в эскалации ядерной угрозы. Он считает, что Россия должна действовать более агрессивно на международной арене.

"Страны Прибалтики стали "главными боеголовками" против РФ, — акцентировал Сергей Лавров, заметив, что эти государства якобы готовы к радикальным шагам в сфере безопасности, — они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории". Подытоживая, лидер предвыборного списка "Единой России" добавил, что в ответ на такие действия "России надо не сердиться и впадать в истерики, а обрести "здоровую злость" во внешней политике".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что Литовская Республика существенно усиливает правила пересечения границы для граждан Российской Федерации, которые планируют публичную деятельность в стране. В частности, ограничения будут касаться представителей спортивного сообщества, образовательной и культурной сферы.