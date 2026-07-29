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Недилько Ксения
Очільник Міністерства закордонних справ РФ та лідер передвиборчого списку "Єдиної Росії" Сергій Лавров дав розлоге інтерв'ю генеральному директору російського державного інформагентства ТАСС. У своїй промові російський дипломат озвучив низку різких звинувачень на адресу західних країн. Він заявив про безпрецедентний тиск на Москву, розширення військових загроз поблизу російських кордонів та спроби іноземних держав змінити політичний устрій Росії зсередини.
Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії
Міністр зауважив, що Москва не збирається піддаватися тиску, попри те, що союзники Києва намагаються затягнути конфлікт. За його оцінкою, європейські та американські лідери свідомо блокують дипломатичні шляхи вирішення ситуації.
Окрему увагу у своєму виступі чиновник приділив зміні риторики іноземних держав, які, за його словами, почали активно підтримувати радикальні дії українського керівництва. Водночас він висловив переконання, що російське суспільство демонструє стійкість перед цими викликами.
Оцінюючи військові ризики, очільник дипломатичного відомства звернув увагу на поведінку сусідніх європейських країн, звинувативши їх у ескалації ядерної загрози. Він вважає, що Росія має діяти більш агресивно на міжнародній арені.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Литовська Республіка суттєво посилює правила перетину кордону для громадян Російської Федерації, які планують публічну діяльність у країні. Зокрема, обмеження стосуватимуться представників спортивної спільноти, освітньої галузі та культурної сфери.