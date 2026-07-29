Очільник Міністерства закордонних справ РФ та лідер передвиборчого списку "Єдиної Росії" Сергій Лавров дав розлоге інтерв'ю генеральному директору російського державного інформагентства ТАСС. У своїй промові російський дипломат озвучив низку різких звинувачень на адресу західних країн. Він заявив про безпрецедентний тиск на Москву, розширення військових загроз поблизу російських кордонів та спроби іноземних держав змінити політичний устрій Росії зсередини.

Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

"Ситуація нежартівлива, проти Росії ополчився весь західний світ", — зауважив Сергій Лавров, оцінюючи поточний рівень геополітичної напруги. За його словами, іноземні партнери України прагнуть капітуляції Кремля, через що "Захід висуває Росії ультиматум щодо умов врегулювання в Україні".

Міністр зауважив, що Москва не збирається піддаватися тиску, попри те, що союзники Києва намагаються затягнути конфлікт. За його оцінкою, європейські та американські лідери свідомо блокують дипломатичні шляхи вирішення ситуації.

"Захід каже, що "ще подумає", коли відновлювати переговори з РФ по Україні, — стверджує керівник російського МЗС, додаючи, що опоненти наполягають на збереженні чинної української влади, — і наполягає на збереженні нацистського режиму в Києві". Лавров впевнений, що кінцевою метою дій союзників є внутрішній розкол РФ, оскільки "Захід із різним ступенем оскаженіння воює проти РФ через Україну, йому потрібно налаштувати людей против влади".

Окрему увагу у своєму виступі чиновник приділив зміні риторики іноземних держав, які, за його словами, почали активно підтримувати радикальні дії українського керівництва. Водночас він висловив переконання, що російське суспільство демонструє стійкість перед цими викликами.

"Захід став піарити тероризм Зеленського як "перелом", він сподівається на розвал Росії", — заявив Лавров, підкресливши при цьому, що "пишається реакцією росіян на спроби нацистів підірвати суспільство".

Оцінюючи військові ризики, очільник дипломатичного відомства звернув увагу на поведінку сусідніх європейських країн, звинувативши їх у ескалації ядерної загрози. Він вважає, що Росія має діяти більш агресивно на міжнародній арені.

"Країни Прибалтики стали "головними боєголовками" проти РФ, — акцентував Сергій Лавров, зауваживши, що ці держави нібито готові до радикальних кроків у безпековій сфері, — вони скасовують заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території". Підсумовуючи, лідер передвиборчого списку "Єдиної Росії" додав, що у відповідь на такі дії "Росії треба не сердитися і впадати в істерики, а набути "здорову злість" у зовнішній політиці".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Литовська Республіка суттєво посилює правила перетину кордону для громадян Російської Федерації, які планують публічну діяльність у країні. Зокрема, обмеження стосуватимуться представників спортивної спільноти, освітньої галузі та культурної сфери.