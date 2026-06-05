Провал Путина на Петербургском форуме и письмо Зеленского: как это повлияет на ход войны

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Кравцев Сергей
Информационно Петербургский форум превратился в сплошное унижение Путина. Первый день стал триумфом украинских дронов, а во второй, все говорили не о выступлении Путина, а о письме Зеленского, но главное, как это повлияет на дальнейший ход войны? Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
При этом он уточняет, что следует понимать, что переход к кухонной оппозиции вызван не только нашими ударами и остановкой продвижения россиян. Есть еще три внутренних причины: ухудшение жизни у десятников миллионов россиян, уныние в остановке войны и ощущение десятков миллионов россиян, что война будет продолжаться до тех пор, пока у власти Путин. И, наконец, закрытие Интернета.
По его словам, главный посыл Путина – "Украина срывает переговоры". Уже сейчас можно сказать, что эта игра ему не удастся. Между прочим, этот посыл главенствующий у Путина и для международной аудитории. И здесь тоже в это никто не верит. Поэтому он снова намекнул на ядерный удар, вспомнив, что Орешник еще не применяли по настоящему.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к российскому диктатору Владимиру Путину, которое было обнародовано на официальном ресурсе Офиса президента Украины. В документе глава украинского государства отметил существенное изменение отношения украинского общества к российскому лидеру за годы его пребывания у власти.