Провал Путина на Петербургском форуме и письмо Зеленского: как это повлияет на ход войны

Информационно Петербургский форум превратился в сплошное унижение Путина. Первый день стал триумфом украинских дронов, а во второй, все говорили не о выступлении Путина, а о письме Зеленского, но главное, как это повлияет на дальнейший ход войны? Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Кинетически-информационная кампания ПМЭФ-2026, безусловно, является одной из лучших за все время войны. Удар по порту Петербурга и письмо Зеленского Путину, очевидно, стали одним из пиков всей весенней кампании ВСУ по мидлам и дипстрайкам с очень хорошим кинетическим эффектом и очень правильным информационным освещением. Следствием этой атаки является ускорение перехода части россиян из разряда лоялистов и индифферентных в разряд кухонной оппозиции", – отметил эксперт.

При этом он уточняет, что следует понимать, что переход к кухонной оппозиции вызван не только нашими ударами и остановкой продвижения россиян. Есть еще три внутренних причины: ухудшение жизни у десятников миллионов россиян, уныние в остановке войны и ощущение десятков миллионов россиян, что война будет продолжаться до тех пор, пока у власти Путин. И, наконец, закрытие Интернета.

"И здесь мы подходим к очень важному моменту: впервые за время войны Путин вынужден обращаться, прежде всего, к своей аудитории. И говорит он этой аудитории о том, почему войну нельзя остановить. Отсюда истории о Старобельске. И отсюда, между прочим, то, что он впервые с 2021 частично признал легитимность Зеленского", – отметил политолог.

По его словам, главный посыл Путина – "Украина срывает переговоры". Уже сейчас можно сказать, что эта игра ему не удастся. Между прочим, этот посыл главенствующий у Путина и для международной аудитории. И здесь тоже в это никто не верит. Поэтому он снова намекнул на ядерный удар, вспомнив, что Орешник еще не применяли по настоящему.

"Расширение географии ударов и появление перебоев с топливом в большом количестве регионов РФ, которое вполне реально в октябре-декабре 2026 года, безусловно увеличит количество недовольных. Но отсутствие лидера, идеи и нехватки предателей среди силовиков превратит Россию в Иран, а не приведет к майданам", – считает Вадим Денисенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к российскому диктатору Владимиру Путину, которое было обнародовано на официальном ресурсе Офиса президента Украины. В документе глава украинского государства отметил существенное изменение отношения украинского общества к российскому лидеру за годы его пребывания у власти.



