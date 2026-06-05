Провал Путіна на Петербурзькому форумі і лист Зеленського: як це вплине на хід війни

Інформаційно Петербурзький форум перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий, всі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського, але головне, як це вплине на подальший хід війни? Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Кінетична-інформаційна кампанія ПМЕФ-2026, безумовно, є однією з кращих за весь час війни. Удар по порту Петербурга та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним з піків всієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам з дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних в розряд кухонної опозиції", – зазначив експерт.

При цьому він уточняє, що потрібно розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини: погіршення життя у десятників мільйонів росіян, зневіра в зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І, нарешті, закриття інтернету.

"І тут ми підходимо до дуже важливого моменту: вперше за час війни Путін змушений звертатися, перш за все, до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він вперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського", – зазначив політолог.

За його словами, головний посил Путіна — "Україна зриває переговори". Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить. Тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що Орєшнік ще не приміняли по справжньому.

"Розширення географії ударів та поява перебоїв з паливом в великій кількості регіонів РФ, яка є цілком реальною в жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків, перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів", – вважає Вадим Денисенко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до російського диктатора Володимира Путіна, який було оприлюднено на офіційному ресурсі Офісу президента України. У документі глава української держави наголосив на суттєвій зміні ставлення українського суспільства до російського лідера за роки його перебування при владі.



