Провал Путіна на Петербурзькому форумі і лист Зеленського: як це вплине на хід війни

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Кравцев Сергей
Інформаційно Петербурзький форум перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий, всі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського, але головне, як це вплине на подальший хід війни? Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
При цьому він уточняє, що потрібно розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини: погіршення життя у десятників мільйонів росіян, зневіра в зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І, нарешті, закриття інтернету.
За його словами, головний посил Путіна — "Україна зриває переговори". Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить. Тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що Орєшнік ще не приміняли по справжньому.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до російського диктатора Володимира Путіна, який було оприлюднено на офіційному ресурсі Офісу президента України. У документі глава української держави наголосив на суттєвій зміні ставлення українського суспільства до російського лідера за роки його перебування при владі.