Неизвестные "художники" оставили послание на российском посольстве в Вашингтоне

Во время саммита НАТО в Вашингтоне на здание российского посольства кто-то спроецировал надпись "Детоубийцы", обвиняя Россию в гибели детей в результате недавнего обстрела киевской больницы “Охматдит”.

Провокационная надпись на здании посольства России в США

Кто стоит за проекцией на посольстве, до сих пор неизвестно. Но этот акт вызвал широкий резонанс, особенно среди посетителей саммита и местных жителей.

В ответ на “демонстрацию” посольство России усилило меры безопасности, а местные власти готовятся к возможным новым акциям протеста.





Напомним, что вчера министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о смерти первого ребенка в результате ракетного обстрела больницы "Охматдет", произошедшего 8 июля. Маленький мальчик скончался в одной из больниц Киева, куда срочно был транспортирован после атаки.

На момент обстрела в больнице находились 627 маленьких пациентов, 50 из них получили ранения. Обстрел унес жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

По информации украинских военных, всего 8 июля было запущено около 40 ракет различных типов, что привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам. В результате обстрела погибли 42 человека, в том числе пятеро детей. Помимо этого, ранения различной степени тяжести получили как минимум 190 человек, 13 из которых — дети.



Как сообщили порталу "Комментарии" в пресс-службе больницы, медицинское учреждение претерпело очень серьезные разрушения и требует огромных средств на восстановление. Именно поэтому в больнице будут благодарны за любые пожертвования на восстановление больницы. По словам пресс-секретаря "Охматдета" Елизаветы Карпенко, очень пострадал новый корпус больницы, там практически не осталось окон и дверей, есть только одна стена, где остались окна.