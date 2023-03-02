Прямо на заводе взорвался в России военно-транспортный самолет

На авиастроительном заводе В Ульяновске "Авиастар" произошла разгерметизация фюзеляжа военнотранспортного самолета Ил-76МД-90А, когда проводили испытания. Как информируют росСМИ, в результате аварии шесть людей пострадали, один из рабочих скончался от полученных травм, пишут "Комментарии".



На российском авиазаводе произошел взрыв самолета Ил-76

Взрыв произошел внутри ангара, в котором стоял самолет. На предприятии якобы с помощью воздуха под давлением проводили испытания отсека фюзеляжа военнотранспортного самолета Ил-76МД-90А. В этот момент как раз и произошла разгерметизация, впоследствии — корпус воздушного судна потерпел разрушение. О степени повреждений конструкции самолета в медиа страны-агрессора пока не сообщается. Почему так произошло – пока тоже неизвестно. На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы.

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Авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновске входит в ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". А российский Ил-76МД-90А – обновленная версия базового советского транспортного самолета Ил-76МД. Вместо старых двигателей Д-30КП-2 используются более мощные, более новые ПС-90А-76.

По данным россиян, новые двигатели позволили значительно увеличить максимальную дальность полета. Двигатели с тягой до 14,5 тонны позволяют самолету поднимать в воздух до 60 тонн полезной нагрузки.

В начале декабря прошлого года Минобороны РФ получило очередной серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Это был четвертый построенный в 2022 году самолет этого типа.

На заводе всего по разным контрактам построено 17 экземпляров (включая прототип) Ил-76МД-90А и один прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А.

На портале "Комментарии" говорилось, о том, что сегодня утром российские пропагандистские СМИ сообщили о большой атаке "украинских ДРГ" на Брянщину — якобы 80 украинских диверсантов перешли границу РФ, впоследствии распределились и атаковали ряд объектов инфраструктуры. В частности, якобы взорвали газораспределительную станцию. Затем — россияне анонсировали экстренное заседание путинского Совбеза.

Как ранее писали "Комментарии", массированных ракетных атак РФ может уже не быть: ощутимая нехватка самих ракет и страна-агрессорка пытается изменить тактику нанесения ударов по Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — для чего Путин пугает россиян народной войной.