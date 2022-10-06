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Прямо сегодня: Россия снова зовет Украину на переговоры

Глава Совфеда РФ Матвиенко в Индонезии предложила делегации Украины срочно сесть за стол переговоров

сегодня, 14:50 comments1145
Автор:

Кравцев Сергей
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии сесть за стол переговоров. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российский "Интерфакс".

Прямо сегодня: Россия снова зовет Украину на переговоры

Валентина Матвиенко. Фото: COUNCIL.GOV.RU

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", – отметила Валентина Матвиенко.

Чиновница отметила, что Россия выступает за "переговоры, диалог, мирное политическое решение этого кризиса".

"Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", ­– подытожила Матвиенко.

По информации, которая размещена на сайте ВР, делегацию Верховной Рады Украины на 8-м Саммите глав парламентов G20 от Украины возглавляет вице-спикер Елена Кондратюк. Парламентский саммит стран "Большой двадцатки", P20, проходит 6-7 октября в Джакарте, Республика Индонезия.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители российского ГРУ пытались вербовать защитников полка "Азов", которые выходили из "Азовстали". Уговаривали воевать не против Украины, а против США и Запада. Об этом во время брифинга рассказал начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич "Тавр".

Также издание "Комментарии" сообщало — в МИД Украины осудили попытку присвоения Запорожской атомной электростанции россиянами, а соответствующий указ российского диктатора Путина назвали ничтожным. Как события вокруг ЗАЭС могут развиваться дальше? Как реагировать на российский шантаж – и с помощью АЭС, и в виде бряцанья ядерным оружием? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.interfax.ru/world/866612
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