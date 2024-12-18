Психиатр четко сказал, кем на самом деле является Путин, и может ли он уничтожить мир

Российский диктатор Владимир Путин регулярно угрожает применением ядерного оружия. Однако известный психиатр Семен Глузман выразил сомнение в реальности этих угроз. В частности, в комментарии для проекта "Наедине" Глузман заявил, что Путин является одновременно садистом и трусом. Эта черта, по воззрению психиатра, разъясняет его ядерную риторику.

Владимир Путин

Глузман отметил, что, несмотря на свою агрессивную риторику, российский президент не рискнет использовать ядерное оружие для достижения своих целей.

"Я не думаю, что Путин решится использовать ядерное оружие. Это несерьезные разговоры. Он может и хотел бы, но он трусливый ничтожество", — подчеркнул психиатр.

По его мнению, Путин только угрожает, но реальные действия остаются маловероятными. Однако, как именно будут развиваться события в будущем, предугадать трудно.

Семен Глузман также сравнил современную пассивность россиян с поведением их родителей в советское время. Он привел пример из собственной жизни: во время заключения вместе с Василием Стусом они не наблюдали протестов со стороны советских граждан. По его словам, когда журналистка в начале войны спросила меня, почему россияне не протестуют, я ответил: ваши родители тоже боялись. И нынешние россияне боятся, добавил психиатр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин очень боится за свою жизнь, потому что его ненавидят миллионы людей. Эксперты отмечают, что бункерный дед действительно носит бронежилет. В частности, он был на параде 9 мая. Как говорят эксперты, его движения выглядели неуклюже, а на животе не было видно складок на одежде. Эксперты добавили, что в этом случае самое главное "целится в голову", поэтому нужен "ловкий снайпер" или ракета.





