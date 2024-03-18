Публично поддержал агрессию РФ: российский актер из-за проблем со здоровьем уходит со сцены

Российский артист Федор Добронравов , тоже поддерживающий кровавое вторжение России на территорию Украины, отменил все свои спектакли почти на год времени, вплоть до января 2025-го.

Федор Добронравов (фото из открытых источников)

Как информируют российские СМИ , Добронравову нужна длительная реабилитация после операционного вмешательства, без которого он мог бы быть инвалидом.

Еще раньше россиянин обратился к врачам с жалобами на боли в шее, позвоночнике и во время проглатывания. После обследований Добронравова отправили в нейрохирургическое отделение, чтобы сделать экстренную операцию и удалили дискоостеофитный комплекс на уровне двух позвонков.

В настоящее время актер будет заниматься длительной реабилитацией, используя методы лечебной физкультуры и медикаменты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного российского актера произошел инфаркт . Советская и российская знаменитость Михаил Боярский, госпитализированный с подозрением на обширный инфаркт, идет на поправку.

Как утверждают на канале, российский актер намерен выписать из больницы на следующей неделе. Все представления с участием Боярского перенесли на январь, он уже чувствует себя хорошо, его состояние оценивается как стабильное.

Как уточнил позже его сын Сергей Михаил Боярский перенес инфаркт, сейчас он находится в обычной палате. Перед широкомасштабным вторжением России в Украину Боярский поддержал Путина и выразил уверенность в том, что признание ЛДНР со стороны РФ "принесет мир". Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.

Самой известной ролью Михаила Боярского является его образ Д'Артаньяна в советской ленте "Д'Артаньян и три мушкетера".

