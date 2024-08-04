Сын покойного российского и армянского актера Армена Джигарханяна Степан Джигарханян сообщил о нападении, в результате которого в него стреляли. Как передают российские пропагандистские СМИ, Степан рассказал, что по возвращении домой в Лас-Вегас он получил пулю в голову. К счастью, жизненно важные центры не были затронуты, и его жизни сейчас ничего не угрожает.

Степан Джигарханян с отцом (фото из открытых источников)

Он не уточнил детали инцидента и не сообщил, кто именно стрелял. Он лишь отметил, что два выстрела были произведены из неизвестной машины. По словам Степана, он стал участником местных разборок, но причины конфликта с гангстерами остаются неизвестными.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Нью-Йорке напали на известного актера . В начале мая в Нью-Йорке напали на актера Стива Бушеми, известного по таким фильмам, как "Бешеные псы", "Уголовное чтиво", "Фарго" и сериалом "Подпольная империя". 66-летний Бушем был доставлен в больницу с серьезными травмами лица.

Первые сообщения о нападении на актера появились в газете New York Post. Впоследствии полиция Нью-Йорка опубликовала заявление о нападении 8 мая, но не раскрыла имя жертвы. Однако представитель Бушеми 12 мая подтвердил, что именно актер был неизвестной жертвой нападения, о которой сообщила полиция.

Кроме того, доверенное лицо Стива Бушеми заявило, что после инцидента актер чувствует себя хорошо и благодарен за многочисленные заявления о поддержке. Сам актер после нападения не появлялся в публичном пространстве. Полиция продолжает расследование нападения, однако до сих пор никого не задержала по этому инциденту.

Это уже второй инцидент с участием актера по сериалу "Подпольная империя" за последние недели в Нью-Йорке. 31 марта, коллега Бушеми, Майкл Стулбарг получил удар по камню в шею во время прогулки в Центральном парке на Манхэттене.

