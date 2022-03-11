logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Пушечное мясо заканчивается: Путин ищет добровольцев для войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Пушечное мясо заканчивается: Путин ищет добровольцев для войны в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает привлечение добровольцев для войны против Украины

сегодня, 11:50
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин заявил, что он позитивно смотрит на решение отправлять добровольцев для войны в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "РИА Новости".

Пушечное мясо заканчивается: Путин ищет добровольцев для войны в Украине

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин заявил, что, если в России есть люди, которые для себя решили, что готовы отправиться в Украину для оказания помощи "народу Донбасса", то нужно сделать все возможное, чтобы они как можно быстрее были доставлены в зону боевых действий. Тем более, если они хотят это сделать из личных убеждений, а не за деньги.

Президент России также подчеркнул, что он позитивно смотрит на то, чтобы "вооружение западного производства, которое оказалось в руках российской армии" было передано войскам квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь, докладывающий о прохождении "специальной военной операции" в Украине министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все идет по плану. Также глава Минобороны РФ заявил, что на сегодняшний день есть 16 тысяч добровольцев, в основном со стран Ближнего Востока, которые уже готовы отправиться в Украину на помощь так называемым псевдореспубликам "ЛДНР". При этом, как Путин, так и Шойгу ничего не говорили о войне в Украине. Все свелось к какой-то эфемерной помощи "народу Донбасса". 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден заявил, что США никогда не откажутся от поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Также эту поддержку продолжит оказывать весь цивилизованный мир. Российская экономика уже страдает от разрушительных действий западных санкций, а Украине тем временем продолжает получать новое современное оборонительное вооружение из США. Президент США заявил, что Украина никогда не станет победой для президента России Владимира Путина.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/152758
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!