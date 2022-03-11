Пушечное мясо заканчивается: Путин ищет добровольцев для войны в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что он позитивно смотрит на решение отправлять добровольцев для войны в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "РИА Новости".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин заявил, что, если в России есть люди, которые для себя решили, что готовы отправиться в Украину для оказания помощи "народу Донбасса", то нужно сделать все возможное, чтобы они как можно быстрее были доставлены в зону боевых действий. Тем более, если они хотят это сделать из личных убеждений, а не за деньги.

Президент России также подчеркнул, что он позитивно смотрит на то, чтобы "вооружение западного производства, которое оказалось в руках российской армии" было передано войскам квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь, докладывающий о прохождении "специальной военной операции" в Украине министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все идет по плану. Также глава Минобороны РФ заявил, что на сегодняшний день есть 16 тысяч добровольцев, в основном со стран Ближнего Востока, которые уже готовы отправиться в Украину на помощь так называемым псевдореспубликам "ЛДНР". При этом, как Путин, так и Шойгу ничего не говорили о войне в Украине. Все свелось к какой-то эфемерной помощи "народу Донбасса".

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