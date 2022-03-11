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Байден объяснил, почему Путину в Украине не видать победы

Президент США Джо Байден выразил решимость Соединенных Штатов продолжать поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии

сегодня, 11:15 comments2490
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не прекратит поддержку Украины и будет стоять рядом с украинским народом, помогая отбивать российскую агрессию. Также глава Белого дома высказал уверенность в том, что Украина никогда не станет победой для президента России Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом Байден заявил перед встречей со своим колумбийским коллегой Иваном Дуке в Белом доме, пишет "Голос Америки". 

Байден объяснил, почему Путину в Украине не видать победы

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден высказал уверенность в том, что США, как и весь цивилизованный мир продолжат поддерживать украинский народ, потому что украинцы на своей земле защищают свою страну и свой суверенитет. 

Также Байден проинформировал, что США уже выделили миллиард долларов помощи украинцам для обороны. Кроме этого новые поставки оборонительного снаряжения продолжают поступать в Украину. Кроме того, президент США напомнил, что экономические санкции работают каждый день и бьют по экономике России. Ярким примером результативности санкций есть то, что российский рубль уже потерял половину своей стоимости. Такого кризиса российская экономика за последние десятилетия просто не знала.

Читайте также на портале "Комментарии" — переход войны в Украине в затяжную фазу ставит администрацию Джо Байдена перед непростым решением, как действовать дальше. Все дело в том, что в администрации США, как среди политиков, так и военных были мнения, что России удастся взять Украину за 2-3 дня, но теперь оказывается, что план Путина провалился и Украина продолжает давать отпор агрессору. Следовательно, Вашингтону нужно также в новых реалиях планировать новые шаги и действия. 



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Источник: https://www.golosameriki.com/a/biden-ukraine/6480325.html
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