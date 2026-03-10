«Пусть меня убьют вместе с моими коровами»: русские перекрыли дорогу

Жители села Козиха в Новосибирской области России перекрыли дорогу, пытаясь не допустить массового уничтожения крупного рогатого скота, которое планируют провести ветеринарные службы.

Россияне защищают свой скот

6 марта местные жители записали видеообращение, в котором заявили, что их животные здоровы, а решение об их уничтожении лишит людей единственного источника дохода. По словам крестьян, во многих хозяйствах коровы и свиньи являются основным средством выживания.

Власти объяснили необходимость таких мер вспышкой бешенства и пастереллеза в одном из личных подсобных хозяйств. Несмотря на это, по плану ветеринарных служб, под уничтожение может попасть вся домашняя скотина в населенном пункте.

Из-за введенных ограничений въезды и выезды в село перекрыли, а на дороге дежурят сотрудники полиции. О ситуации сообщило местное издание НГС.ру.

9 марта представители власти провели встречу с жителями. По словам крестьян, распоряжения о введении карантина показали только двум людям, объяснив это тем, что документ якобы предназначен для служебного пользования.

Во время встречи жители эмоционально заявляли, что не готовы отдавать свой скот на уничтожение. Некоторые из них отмечали, что не смогут погасить кредиты и потеряют единственный источник заработка.

По информации российских СМИ, Следственный комитет начал проверку возможных нарушений со стороны чиновников регионального министерства сельского хозяйства.

В то же время сообщается, что случаи изъятия скота фиксируют и в других населенных пунктах Новосибирской области. По данным регионального Минсельхоза, с начала 2026 года в области зафиксировали 42 ячейки бешенства, а карантинные ограничения ввели по меньшей мере в пяти районах.

