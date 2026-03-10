logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия «Пусть меня убьют вместе с моими коровами»: русские перекрыли дорогу
commentss НОВОСТИ Все новости

«Пусть меня убьют вместе с моими коровами»: русские перекрыли дорогу

В российской деревне Козиха жители перекрыли дорогу, чтобы не допустить массового уничтожения скота

10 марта 2026, 22:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Жители села Козиха в Новосибирской области России перекрыли дорогу, пытаясь не допустить массового уничтожения крупного рогатого скота, которое планируют провести ветеринарные службы.

«Пусть меня убьют вместе с моими коровами»: русские перекрыли дорогу

Россияне защищают свой скот

6 марта местные жители записали видеообращение, в котором заявили, что их животные здоровы, а решение об их уничтожении лишит людей единственного источника дохода. По словам крестьян, во многих хозяйствах коровы и свиньи являются основным средством выживания.

Власти объяснили необходимость таких мер вспышкой бешенства и пастереллеза в одном из личных подсобных хозяйств. Несмотря на это, по плану ветеринарных служб, под уничтожение может попасть вся домашняя скотина в населенном пункте.

Из-за введенных ограничений въезды и выезды в село перекрыли, а на дороге дежурят сотрудники полиции. О ситуации сообщило местное издание НГС.ру.

9 марта представители власти провели встречу с жителями. По словам крестьян, распоряжения о введении карантина показали только двум людям, объяснив это тем, что документ якобы предназначен для служебного пользования.

Во время встречи жители эмоционально заявляли, что не готовы отдавать свой скот на уничтожение. Некоторые из них отмечали, что не смогут погасить кредиты и потеряют единственный источник заработка.

По информации российских СМИ, Следственный комитет начал проверку возможных нарушений со стороны чиновников регионального министерства сельского хозяйства.

В то же время сообщается, что случаи изъятия скота фиксируют и в других населенных пунктах Новосибирской области. По данным регионального Минсельхоза, с начала 2026 года в области зафиксировали 42 ячейки бешенства, а карантинные ограничения ввели по меньшей мере в пяти районах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российских Z-каналах распространяют информацию о якобы побеге из России бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, которого считают одним из главных идеологов концепции "русского мира" и антиукраинской политики Кремля в отношении Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/astrapress
Теги:

Новости

Все новости