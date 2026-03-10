Жителі села Козиха в Новосибірській області Росії перекрили дорогу, намагаючись не допустити масового знищення великої рогатої худоби, яке планують провести ветеринарні служби.

Росіяни захищають свою худобу

6 березня місцеві мешканці записали відеозвернення, у якому заявили, що їхні тварини здорові, а рішення про їх знищення позбавить людей єдиного джерела доходу. За словами селян, у багатьох господарствах корови та свині є основним засобом для виживання.

Влада пояснила необхідність таких заходів спалахом сказу та пастерельозу в одному з особистих підсобних господарств. Попри це, за планом ветеринарних служб, під знищення може потрапити весь свійський скот у населеному пункті.

Через запроваджені обмеження в’їзди та виїзди до села перекрили, а на дорозі чергують співробітники поліції. Про ситуацію повідомило місцеве видання НГС.ру.

9 березня представники влади провели зустріч із мешканцями. За словами селян, розпорядження про введення карантину показали лише двом людям, пояснивши це тим, що документ нібито призначений "для службового користування".

Під час зустрічі жителі емоційно заявляли, що не готові віддавати свій скот на знищення. Деякі з них наголошували, що не зможуть погасити кредити і втратять єдине джерело заробітку.

За інформацією російських ЗМІ, Слідчий комітет розпочав перевірку щодо можливих порушень з боку чиновників регіонального міністерства сільського господарства.

Водночас повідомляється, що випадки вилучення худоби фіксують і в інших населених пунктах Новосибірської області. За даними регіонального Мінсільгоспу, від початку 2026 року в області зафіксували 42 осередки сказу, а карантинні обмеження запровадили щонайменше у п’яти районах.

у російських Z-каналах поширюють інформацію про нібито втечу з Росії колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, якого вважають одним з головних ідеологів концепції "русского мира" та антиукраїнської політики Кремля щодо України.