Пусть попробуют: в Кремле прокомментировали статус кандидата в члены ЕС для Молдовы

23 июня Европарламент принял резолюцию о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС для Украины и Молдовы, окончательное решение принял Евросовет в тот же день на саммите стран Евросоюза.

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Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус двум странам. 25 июня глава парламента соседней страны Игорь Гросу заявил, что Молдова объявила о присоединении к антироссийским санкциям, которые пролонгирует ЕС. Об этом пишет Эспрессо со ссылкой на российские СМИ.

На эти решения не смолчали в стране-агрессоре. Реакция Кремля стандартная – угрозы и манипуляции. В российских СМИ цитируют секретаря Совбеза россии Дмитрия Медведева по поводу решений Молдовы о санкциях против россии. В таком случае "не получат никаких ресурсов", заявил он, имея в виду российский газ и другие товары.

Кроме того, политик считает, что после евроинтеграции Молдову "поглотит" Румыния, а вот граждане Приднестровья будут против этого. Российский политик прямо заявил, что в Приднестровье расположены войска россии и там проживают более 200 тысяч российских граждан.

Как писал портал, 23 июня члены Комитета Сената США по международным отношениям утвердили резолюцию о том, что Россию признают государством-спонсором терроризма. Документ зарегистрирован в комитете с 10 мая 2022 года.

Также мы писали, что агрессор не исключает применения "плана Б" для комплектования своих подразделений. Военный эксперт Олег Жданов в эфире Фридом отмечает, что россия не исключает плана, о котором говорили еще до 9 мая, ведь ее резервы уменьшаются, а для наступления нужно большое количество пехоты, боеприпасов и т.д. Кроме того, на фронтах оккупанты совершают маневры для отвлечения внимания Генштаба.

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