Известный своими радикальными взглядами российский актер -путинист Иван Охлобыстин записал эмоциональное видеообращение к соотечественникам. В нем он откровенно признал, что российская столица страдает от регулярных и мощных ударов, практически уничтожающих городские объекты.

Иван Охлобыстин

"Да, бомбят нас беспощадно", — заявил пропагандист, добавив, что атаки "в труху разносят инфраструктуру первопрестольной".

Несмотря на серьезные разрушения, Охлобыстин призвал россиян не паниковать, а вспомнить о так называемой "большой гармонии русского хаоса". В то же время, он выразил убеждение, что за нынешние провалы в безопасности и огромные беды обязательно наступит жесткая расплата внутри самой России. По его мнению, виновных будут искать очень тщательно.

"Полетят головы воров-чиновников, дураков-депутатов, паркетных генералов", — взбешенно спрогнозировал актер.

Он подчеркнул, что речь идет о руководителях, которые "не пролили ни капли крови в бою". По мнению Охлобыстина, только замена этих лиц честными, компетентными и умными людьми способна обеспечить РФ победу. Если этого не произойдет, актер видит лишь один сценарий.

"Так пусть все сгорит дотла", — цинично отметил Охлобыстин, заметив, что Москве к пожарам "не привыкать".

В конце своего монолога он попытался успокоить аудиторию философскими размышлениями о том, что столица России — это не здания, рестораны или театры, а определенный "принцип", который невозможно испепелить или разрушить. Однако завершил свою речь пропагандист достаточно депрессивно.

"А куда нам отступать-то? Некуда. Позади нас Москва. Замкнутый круг", — подытожил Иван Охлобыстин, намекая на тупик, в которой оказалась страна.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на данный момент официальная Москва не видит никаких точек соприкосновения для возобновления консультаций. "Нет причин для переговоров с Зеленским", — резюмировал Путин, подчеркнув, что принятию такого решения поспособствовали "удары со стороны Украины" и окончательно подтвердив нежелание прекращать агрессию.