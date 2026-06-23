«Нехай усе згорить дотла»: російський актор-пропагандист Охлобистін заговорив про крах і «російський хаос»

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Недилько Ксения
Відомий своїми радикальними поглядами російський актор-путініст Іван Охлобистін записав емоційне відеозвернення до співвітчизників. У ньому він відверто визнав, що російська столиця потерпає від регулярних та потужних ударів, які практично знищують міські об'єкти.
Іван Охлобистін
Попри серйозні руйнування, Охлобистін закликав росіян не панікувати, а згадати про так звану "велику гармонію російського хаосу". Водночас він висловив переконання, що за нинішні провали у безпеці та величезні біди обов'язково настане жорстка розплата всередині самої Росії. На його думку, винних шукатимуть дуже прискіпливо.
Він підкреслив, що йдеться про керівників, які "не пролили жодної краплі крові в бою". На думку Охлобистіна, лише заміна цих осіб на чесних, компетентних та розумних людей здатна забезпечити РФ перемогу. Якщо ж цього не відбудеться, актор бачить лише один сценарій.
Наприкінці свого монологу він спробував заспокоїти аудиторію філософськими роздумами про те, що столиця Росії — це не будівлі, ресторани чи театри, а певний "принцип", який неможливо спопелити чи зруйнувати. Проте завершив свою промову пропагандист досить депресивно.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наразі офіційна Москва не бачить жодних точок дотику для відновлення консультацій. "Немає причин для переговорів із Зеленським", — резюмував Путін, наголосивши, що ухваленню такого рішення посприяли "удари з боку України" та остаточно підтвердивши небажання припиняти агресію.