Відомий своїми радикальними поглядами російський актор-путініст Іван Охлобистін записав емоційне відеозвернення до співвітчизників. У ньому він відверто визнав, що російська столиця потерпає від регулярних та потужних ударів, які практично знищують міські об'єкти.

Іван Охлобистін

"Так, бомблять нас нещадно", — заявив пропагандист, додавши, що атаки "в труху розносять інфраструктуру первопрестольної".

Попри серйозні руйнування, Охлобистін закликав росіян не панікувати, а згадати про так звану "велику гармонію російського хаосу". Водночас він висловив переконання, що за нинішні провали у безпеці та величезні біди обов'язково настане жорстка розплата всередині самої Росії. На його думку, винних шукатимуть дуже прискіпливо.

"Полетять голови злодіїв-чиновників, дурнів-депутатів, паркетних генералів", — розлючено спрогнозував актор.

Він підкреслив, що йдеться про керівників, які "не пролили жодної краплі крові в бою". На думку Охлобистіна, лише заміна цих осіб на чесних, компетентних та розумних людей здатна забезпечити РФ перемогу. Якщо ж цього не відбудеться, актор бачить лише один сценарій.

"То нехай усе згорить дотла", — цинічно зазначив Охлобистін, зауваживши, що Москві до пожеж "не звикати".

Наприкінці свого монологу він спробував заспокоїти аудиторію філософськими роздумами про те, що столиця Росії — це не будівлі, ресторани чи театри, а певний "принцип", який неможливо спопелити чи зруйнувати. Проте завершив свою промову пропагандист досить депресивно.

"А куди нам відступати-то? Нема куди. Позаду нас Москва. Замкнуте коло", — підсумував Іван Охлобистін, натякаючи на безвихідь, у якій опинилася країна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наразі офіційна Москва не бачить жодних точок дотику для відновлення консультацій. "Немає причин для переговорів із Зеленським", — резюмував Путін, наголосивши, що ухваленню такого рішення посприяли "удари з боку України" та остаточно підтвердивши небажання припиняти агресію.