Путин - о хейтерах в интернете: "Обо мне тоже всякую фигню пишут, и что?"

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Владимир Лавский
Президент России Владимир Путин во время традиционной ежегодной пресс-конференции заявил, что не стоит обращать внимание на то, что пишут в интернете, а просто делать свою работу.
Один из рязанских журналистов пожаловался президенту, что на него давят после скандального расследования на местной ТЭЦ, которая, по мнению представителя СМИ, опасна для региона.
Ранее президент России впервые отреагировал на отравление оппозиционера Алексея Навального.
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