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Путин - о хейтерах в интернете: "Обо мне тоже всякую фигню пишут, и что?"

По мнению президента России, не стоит обращать внимания на то, что пишут в Интернете

сегодня, 13:01
Автор:

Владимир Лавский

Президент России Владимир Путин во время традиционной ежегодной пресс-конференции заявил, что не стоит обращать внимание на то, что пишут в интернете, а просто делать свою работу. 

Путин - о хейтерах в интернете: "Обо мне тоже всякую фигню пишут, и что?"

Один из рязанских журналистов пожаловался президенту, что на него давят после скандального расследования на местной ТЭЦ, которая, по мнению представителя СМИ, опасна для региона. 

"Не знаю, в чем там проблема, не видел материалов. Попрошу коллег, которые занимаются этим направлением, посмотреть и обратить внимание. Про меня тоже всякую фигню пишут, и что теперь сделать?", — заявил Путин. 


Ранее президент России впервые отреагировал на отравление оппозиционера Алексея Навального. 


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