Путин впервые высказался об отравлении Навального

Президент России Владимир Путин на традиционной ежегодной пресс-конференции заявил, что иностранные спецслужбы опять активизировались, чтобы дискредитировать Россию в вопросе с известным оппозиционером Алексеем Навальным.

"Это легализация материалов американских спецслужб. Вот этот пациент в берлинской клинике пользуется поддержкой американских спецслужб. Но это не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то. Если бы хотели — довели бы до конца. Нужно не трюками добиваться признания у людей, а конкретными делами", — заявил Путин.

Ранее российский оппозиционный лидер заявлял, что подаст в суд на Дмитрия Пескова из-за его слов о том, что Навальный мог работать со специалистами ЦРУ, а также потребовал доказательства того, о чем заявил Песков. Известно, что свое предположение в отношении Навального пресс-секретарь Путина высказал 1 октября, комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который назвал ситуацию с отравлением Навального срежиссированной западными спецслужбами. Позже глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Навального могли отравить "Новичком" уже в Германии либо на борту авиасудна, которым его эвакуировали из Омска в Берлин.

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