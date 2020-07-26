Путин анонсировал оружие для Минобороны РФ, не имеющее аналогов

Президент России Владимир Путин рассказал о новом уникальном оружии, которое будет внедрено в Военно-Морской флот Федерации. Об этом передает агентство "Интерфакс", ссылаясь на сообщение российского лидера, который сегодня совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург.

Так, по словам Путина, Минобороны провело испытание ракеты "Циркон", обладающей гиперзвуковой силой.

"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - указал он в ходе военно-морского парада.

При этом президент РФ отметил, что что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука, - прим. ред.)

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские эпидемиологи сообщили о создании вакцины от коронавируса COVID-19.

"Наши специалисты и ученые уже проанализировали окончательные результаты. Все добровольцы, без исключения, на момент выписки получили иммунитет от коронавируса и нормально себя чувствовали. А это значит, что первая вакцина от новой инфекции уже готова", - указано в сообщении.







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