Россия заявила о создании вакцины от коронавируса

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После того как накануне Великобритания отчиталась об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, о создании своего препарата заявили и в России. Он прошел все этапы тестирования на добровольцах, - рассказал журналистам издания "Аргументы и факты" заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Первую российскую вакцину разрабатывали совместно военные и ученые из Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Все этапы испытания препарата уже позади, - уверяет замминистра.

"Наши специалисты и ученые уже проанализировали окончательные результаты. Все добровольцы, без исключения, на момент выписки получили иммунитет от коронавируса и нормально себя чувствовали. А это значит, что первая вакцина от новой инфекции уже готова", - заявил Цаликов.

Документы на регистрацию вакцины в Министерство здравоохранения уже подали.

В ближайшее время в России собираются вакцинировать от 40 до 50 миллионов человек, - сообщил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Он уверяет, что также испытал на себе российскую вакцину и через три недели у него выработался иммунитет к коронавирусу.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, собирается ли Украина закупать вакцину от коронавируса за границей после ее изобретения и регистрации.

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