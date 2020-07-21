Россия заявила о создании вакцины от коронавируса

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Виолетта Комаровская
Фото: medborisovka.ru
После того как накануне Великобритания отчиталась об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, о создании своего препарата заявили и в России. Он прошел все этапы тестирования на добровольцах, - рассказал журналистам издания "Аргументы и факты" заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Первую российскую вакцину разрабатывали совместно военные и ученые из Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Все этапы испытания препарата уже позади, - уверяет замминистра.
"Наши специалисты и ученые уже проанализировали окончательные результаты. Все добровольцы, без исключения, на момент выписки получили иммунитет от коронавируса и нормально себя чувствовали. А это значит, что первая вакцина от новой инфекции уже готова", - заявил Цаликов.
Документы на регистрацию вакцины в Министерство здравоохранения уже подали.
В ближайшее время в России собираются вакцинировать от 40 до 50 миллионов человек, - сообщил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Он уверяет, что также испытал на себе российскую вакцину и через три недели у него выработался иммунитет к коронавирусу.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, собирается ли Украина закупать вакцину от коронавируса за границей после ее изобретения и регистрации.
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