Путин анонсирует новое масштабное наступление на Украину: при чем здесь Авдеевка

31 января глава Кремля анонсирует новое масштабное наступление на Украину. По словам Путина, РФ собирается "демилитаризировать" Украину на такое расстояние, чтобы в Россию не долетали ракеты и дроны. В этом контексте он упомянул об уничтожении ВС РФ Авдеевки.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В своем выступлении Путин начал утверждать, что якобы Украина, совершая обстрелы "мирных городов", использует "прежде всего западные орудия".

Также Путин цинично добавил, что "ребята" как раз этим, то есть демилитаризованной зоной, занимаются" на Авдеевском направлении.

"В том числе ветераны и другие подразделения войск. (занимаются) тем, что отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации. Так и будем делать", – цинично заявил он.

А российские путинисты, приглашенные на встречу с Путиным, встретили это циничное заявление аплодисментами.

Также Путин похвастался "большим" достижениями в боях за Авдеевку, но традиционно забыл рассказать о тысячах ликвидированных россиян и сотнях единиц сожженной техники.

"Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия — это Авдеевка. Вот эта группа — "Ветераны" — впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно", — сказал он.

А еще Путин предложил, чтобы оккупанты и убийцы, пытающиеся захватить украинскую территорию, воспитывали следующее поколение россиян.

"Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения", — отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, удастся ли оккупантам захватить Авдеевку в ближайшие недели. Прогноз британской разведки