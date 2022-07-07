Путин берет оперативную паузу в войне: в США объяснили, чем вызвано такое решение Кремля

Впервые за 133 дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Москве не отчитались о своих "успехах" на территории соседней страны. Это подтверждают ту гипотезу, что российское командование вместе с российскими войсками приняло решение пойти на тот шаг, чтобы взять оперативную паузу в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленные данные Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

При этом аналитики отмечают, что это не повод думать, что Кремль таким образом отказался от своих планов по войне в Украине. Российское руководство, наоборот, теперь меняет тактику и готовится к весьма затяжному противостоянию в Украине. Подтверждением этого есть решения российского правительства, которые говорят о том, что уже началась подготовка экономики России к затяжной войне.

В ISW обращают внимание на тот факт, что в Минобороны РФ практически ежедневно говорили о продвижении оккупационных войск, о захвате новых территорий, но после того, как россиянам удалось установить контроль над Лисичанском об успехах, словно забыли.

В то же время российские войска все еще проводили неудачные наземные штурмы по всем направлениям 6 июля. Исследователи говорят, что такие попытки согласовываются с оперативной паузой, ведь она не требует полного прекращения активных боевых действий.

"В этом случае это означает, что российские силы, вероятно, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более значительных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для выполнения этих более амбициозных задач", — говорят в ISW.

В ISW говорят, что так Кремль пытается мобилизовать российскую экономику и промышленность в поддержку войны против Украины, готовясь к затяжным боевым действиям.

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