В шести регионах Якутии сложилась критическая ситуация со снабжением угля для отопления — запасы почти полностью исчерпаны. Проблемы с дефицитом горючего возникли из-за огромных долгов местных коммунальных предприятий и отсутствия финансирования для расчетов с поставщиками угля и перевозчиками. В результате компании вынуждены ждать субсидии из федерального бюджета для продолжения поставок. Такая ситуация стала особенно критичной, когда температура в Якутии упала до -42°C, а задержки с теплоснабжением продолжаются еще с осени.

Фото: из открытых источников

Эти трудности являются частью общего кризиса угольной отрасли России, который усугубился после начала войны России против Украины. Западные санкции, наложенные на Москву, значительно ограничили экспорт угля, ранее поставлявшегося преимущественно в Евросоюз. В ответ Россия попыталась ориентироваться на азиатские рынки, однако эти усилия оказались экономически невыгодными из-за высокой стоимости логистики и низких цен.

Кроме того, кризис угольной промышленности России осложнился из-за растущих долгов и сокращения производства, что привело к рекордным убыткам. За первые семь месяцев 2025 года убытки угольного сектора России удвоились, достигнув 2,8 миллиарда долларов, и продолжают расти. Общий ущерб отрасли достиг уже 263 миллиардов рублей (примерно 3,33 миллиарда долларов) и, по прогнозам, может превысить 350 миллиардов рублей (4,43 миллиарда долларов) к концу года.

Следствием этих экономических трудностей явилось значительное сокращение персонала и дефицит бюджета угольных предприятий, что указывает на глубокий кризис в отрасли. Это оказывает непосредственное влияние на гражданское население, которое в условиях зимы оказалось без надежного отопления и постоянного тепла.

