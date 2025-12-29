Путін нещадно підставив росіян: стало відомо про страшну невирішену кризу

У шести регіонах Якутії склалася критична ситуація з постачанням вугілля для опалення — запаси майже повністю вичерпані. Проблеми з дефіцитом пального виникли через величезні борги місцевих комунальних підприємств і відсутність фінансування для розрахунків з постачальниками вугілля та перевізниками. Внаслідок цього компанії змушені чекати на субсидії з федерального бюджету для продовження поставок. Така ситуація стала особливо критичною, коли температура в Якутії впала до -42°C, а затримки з теплопостачанням тривають ще з осені.

Фото: з відкритих джерел

Ці труднощі є частиною загальної кризи вугільної галузі Росії, яка погіршилася після початку війни Росії проти України. Західні санкції, накладені на Москву, значно обмежили експорт вугілля, що раніше постачалося переважно до Євросоюзу. У відповідь Росія спробувала орієнтуватися на азійські ринки, однак ці зусилля виявилися економічно невигідними через високу вартість логістики та низькі ціни.

Крім того, криза вугільної промисловості Росії ускладнилася через зростаючі борги та скорочення виробництва, що призвело до рекордних збитків. За перші сім місяців 2025 року збитки вугільного сектору Росії подвоїлися, досягнувши 2,8 мільярда доларів, і продовжують зростати. Загальні збитки галузі досягли вже 263 мільярдів рублів (приблизно 3,33 мільярда доларів) і, за прогнозами, можуть перевищити 350 мільярдів рублів (4,43 мільярда доларів) до кінця року.

Наслідком цих економічних труднощів стало значне скорочення персоналу та дефіцит бюджету вугільних підприємств, що вказує на глибоку кризу в галузі. Це безпосередньо впливає на цивільне населення, яке в умовах зими опинилося без надійного опалення та постійного тепла.

