Кремль обнародовал видео традиционной церемонии возложения цветов к монументу "Мать-Батькивщина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда. На кадрах заметно существенное отличие от предыдущих лет — на церемонии полностью отсутствуют зрители.

Путин изолирован от своего народа

Как видно из видеохроники, в этот раз участие в мероприятии принимали исключительно военнослужащие и чиновники. Никакие гражданские лица вблизи центральной аллеи или места возложения цветов не зафиксированы.

Еще в прошлом году зрителей постепенно удаляли от президента. В 2024 году их размещали на боковой дорожке центральной аллеи примерно в 10 метрах от Путина. В 2025-м людей отодвинули еще дальше — на одну из аллей между братскими могилами, увеличив дистанцию до 35 метров.

Теперь же, как свидетельствуют обнародованные кадры, гражданских полностью отстранили от пространства церемонии. Даже во время прохода президента по центральной аллее, где раньше он приветствовал присутствующих жестом руки, людей в кадре больше нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что переговорщик кремля Кирилл Дмитриев публично поссорился с журналистом Financial Times Кристофером Миллером из-за материала о так называемом "мирном плане", который предусматривает вывод украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности США.

Конфликт разгорелся после того, как Financial Times опубликовало статью о возможных условиях мирных договоренностей. В Белом доме эту информацию официально опровергли, однако материал вызвал резкую реакцию со стороны российского переговорщика. Журналист Кристофер Миллер, являющийся соавтором публикации, поделился ссылкой на статью в соцсети X. В комментариях к нему появился Кирилл Дмитриев, заявивший, что "вывод украинских войск из Донбасса — это путь к миру для Украины". В ответ Миллер подчеркнул, что настоящий путь к миру – это вывод российских войск из Донбасса и со всей территории Украины. По его словам, пока российские войска остаются на украинской земле, никакого мира быть не может, а оккупация не имеет ничего общего с миром.

