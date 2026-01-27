Путін без народу: як виглядала церемонія без глядачів

Кремль оприлюднив відео традиційної церемонії покладання квітів до монумента "Мати-Батьківщина" на Пискаревському меморіальному кладовищі в Санкт-Петербурзі з нагоди річниці зняття блокади Ленінграда. На кадрах помітна суттєва відмінність від попередніх років — на церемонії повністю відсутні глядачі.

Путін ізольований від свого народу

Як видно з відеохроніки, цього разу участь у заході брали виключно військовослужбовці та чиновники. Жодних цивільних осіб поблизу центральної алеї або місця покладання квітів не зафіксовано.

Ще торік глядачів поступово віддаляли від президента. У 2024 році їх розміщували на бічній доріжці центральної алеї приблизно за 10 метрів від Путіна. У 2025-му людей відсунули ще далі — на одну з алей між братськими могилами, збільшивши дистанцію до близько 35 метрів.

Тепер же, як свідчать оприлюднені кадри, цивільних повністю усунули з простору церемонії. Навіть під час проходу президента центральною алеєю, де раніше він вітав присутніх жестом руки, людей у кадрі більше немає.

