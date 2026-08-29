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Путин боится этого, как огня: Запад раскрыл расчет Кремля

Москва усиливает угрозы Великобритании и союзникам Украины, но пока избегает прямого столкновения

29 августа 2026, 15:47
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Кравцев Сергей

Россия продолжает усиливать враждебную риторику в отношении Великобритании и других стран НАТО, однако Владимир Путин, вероятно, стремится избежать прямого военного столкновения с Альянсом. Об этом со ссылкой на западных чиновников сообщает BBC.

Путин боится этого, как огня: Запад раскрыл расчет Кремля

Кремль. Фото: из открытых источников

По словам собеседников издания, заявления Москвы о возможных ударах по британским военным или оборонным предприятиям не являются принципиально новым сигналом. Подобная риторика соответствует российской военной доктрине, которая предполагает использование угроз и давления для изменения поведения противника.

На этом фоне особое внимание привлек визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По одной из версий, одной из тем его контактов могли стать предупреждения России о последствиях возможных атак против стран евроатлантического пространства.

Западные чиновники считают, что Москва может продолжать повышать давление, не переходя к открытой войне с НАТО. В арсенале Кремля остаются кибератаки, диверсии, саботаж и попытки физического воздействия на отдельных лиц и объекты. Цель такой стратегии – заставить западные общества нервничать и ослабить готовность поддерживать Украину.

Однако подобная тактика несет риск неконтролируемой эскалации. Один из западных чиновников предупредил, что очередная российская провокация или неверная оценка действий другой стороны способна привести к прямому военному столкновению.

При этом давление на Путина усиливается и внутри России. Западные представители связывают это с медленным продвижением российской армии в Украине и расширением украинских ударов по территории РФ. Дополнительным фактором становятся проблемы с поставками бензина и ухудшение экономической ситуации.

Еще одна серьезная проблема – людские потери. По оценке западных чиновников, российская армия ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем получает за счет набора новых людей. Однако признаков подготовки масштабной мобилизации пока нет.

Таким образом, Москва одновременно пытается сохранить давление на Запад и не перейти опасную черту. Для Кремля угрозы и гибридные операции остаются инструментом войны, который позволяет повышать ставки, сохраняя возможность избежать прямого столкновения с НАТО.

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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cz0zm2j7ld1o
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