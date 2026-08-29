Путін боїться цього, як вогню: Захід розкрив розрахунок Кремля

Росія продовжує посилювати ворожу риторику щодо Великобританії та інших країн НАТО, однак Володимир Путін, ймовірно, прагне уникнути прямого військового зіткнення з Альянсом. Про це із посиланням на західних чиновників повідомляє ВВС.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За словами співрозмовників видання, заяви Москви про можливі удари по британських військових чи оборонних підприємствах не є принципово новим сигналом. Подібна риторика відповідає російській військовій доктрині, яка передбачає використання загроз та тиску для зміни поведінки противника.

На цьому фоні особливу увагу привернув візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За однією з версій, однією із тем його контактів могли стати попередження Росії про наслідки можливих атак проти країн євроатлантичного простору.

Західні чиновники вважають, що Москва може продовжувати підвищувати тиск, не переходячи до відкритої війни з НАТО. В арсеналі Кремля залишаються кібератаки, диверсії, саботаж та спроби фізичного впливу на окремих осіб та об'єкти. Мета такої стратегії – змусити західні суспільства нервувати та послабити готовність підтримувати Україну.

Проте така тактика несе ризик неконтрольованої ескалації. Один із західних чиновників попередив, що чергова російська провокація чи невірна оцінка дій іншої сторони здатна призвести до прямого військового зіткнення.

При цьому тиск на Путіна посилюється і в Росії. Західні представники пов'язують це з повільним поступом російської армії в Україні та розширенням українських ударів по території РФ. Додатковим фактором стають проблеми з постачанням бензину та погіршення економічної ситуації.

Ще одна серйозна проблема – людські втрати. За оцінкою західних чиновників, російська армія щомісяця втрачає приблизно на 6 тисяч військовослужбовців більше, ніж отримує за рахунок нових людей. Проте ознак підготовки масштабної мобілізації поки що немає.

Таким чином, Москва одночасно намагається зберегти тиск на Захід і не перейти на небезпечну межу. Для Кремля загрози та гібридні операції залишаються інструментом війни, що дозволяє підвищувати ставки, зберігаючи можливість уникнути прямого зіткнення з НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін не відступає, хоча Росія втрачає темп: що відбувається із планом Кремля щодо війни.



