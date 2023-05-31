Путин боится покидать территорию России: озвученная причина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

После выдачи ордера на арест Владимира Путина от Международного уголовного суда, президент России перестал покидать территорию РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Верстка".



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Через два с половиной месяца после выдачи ордера на арест президент России ни разу не покидал страну. В последний раз Владимиру Путин с рабочим визитом посетил столицу Беларуси 19 декабря 2022 года. В общей сложности российский диктатор с начала полномасштабного вторжения покидал пределы России 10 раз, в том числе посетил саммит ШОС в Узбекистане, который проходил в сентябре прошлого года.

31 мая стало известно, что Путин пропустит очередной саммит ШОС, который пройдет в Индии. Издание "Верстка" со ссылкой на свои источники утверждает, что президент России не чувствует себя защищенным, поэтому пытается минимизировать риски.

"Если Путин не поедет в Индию, то это через ордер, разумеется. По крайней мере, такое мнение транслируют в кулуарах Кремля. Ощущения безопасности нет", — говорит неназванный чиновник в российском парламенте.

Вскоре стало известно, что саммит ШОС пройдет в онлайн-формате. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проводили онлайн только однажды – это произошло в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. В 2021 году саммит ШОС возобновил свой привычный режим, однако Путин не посетил его, поскольку находился на самоизоляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция Путина на атаку дронов по Москве.

Также "Комментарии" писали о реакции главы МИД РФ Сергея Лаврова, ответившего на то, что президент России Владимир Путин попал в список ликвидации ГУР.