logo

BTC/USD

27411.66

ETH/USD

1828.39

LTC/USD

86.95

USD/UAH

37.57

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин боится предательства: Кремль выдал новый запрет высокопоставленным чиновникам
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин боится предательства: Кремль выдал новый запрет высокопоставленным чиновникам

У Путина желание уйти с поста расценивают как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства"

сегодня, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Путинский режим запретил российским высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны, а несогласным прямо намекают на уголовные преследования. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Важные истории", ссылаясь на четыре источника: экс-сотрудника ФСБ, политтехнолога, работающего с губернатором одного из российских регионов, а также двоих знакомых высокопоставленных чиновников администрации президента (АП).

Путин боится предательства: Кремль выдал новый запрет высокопоставленным чиновникам

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Мне известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в УВП (управлении внутренней политики АП) им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела", — рассказывает бывший сотрудник ФСБ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Знакомый чиновника из АП также слышал ранее об этом запрете. Он появился неслучайно, считает он. Все дело в том, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину желающих покинуть свои должности и дистанцироваться от власти значительно увеличилось. Кремль опасается, что с уходом многих чиновников будет потеряно управление. В АП желание уйти с поста расценивают как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства". 

Ранее несколько сотрудников ФСБ жаловались в разговоре с журналистами, что из-за объявленной Путиным мобилизации не могут уволиться. Согласно указу президента, военнослужащие по контракту (к ним относится и большинство работников ФСБ) не могут уволиться даже после окончания контракта. Однако о том, что запрет распространяется и на гражданских госслужащих, ранее не было известно. 

Запрет на увольнение неформальный и незаконный, поэтому из него могут быть исключения — например, по состоянию здоровья или по коррупционным причинам.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько россиян ждут от Путина ядерного удара по Украине: опрос.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/istories_media/2518
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!