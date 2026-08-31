Путин боится за собственную шкуру: какой указ подписал глава Кремля из-за паранойи

Российский диктатор Владимир Путин в четвертый раз с начала полномасштабной войны расширил штат центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО). Именно эта структура отвечает за безопасность главы Кремля и других чиновников РФ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Соответствующий указ о расширении ФСО Путин подписал 31 августа. Документ был обнародован на российском официальном портале правовых актов в тот же день. Согласно решению, штат центрального аппарата ФСО увеличится на 27 человек – с 785 до 812 работников. Речь идет о военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих.

До начала полномасштабного вторжения численность центрального аппарата ФСО в течение примерно 12 лет оставалась неизменной. После начала полномасштабной войны РФ против Украины ситуация поменялась. Путин уже четыре раза принимал решение об увеличении численности структуры, обеспечивающей его личную безопасность. ФСО также охраняет членов семьи русского диктатора, премьер-министра и других лиц, определенных русским законодательством.

ФСО является одной из ключевых силовых структур России. Помимо охраны первых лиц государства служба отвечает за защиту важных государственных объектов, специальную связь и ряд задач в сфере безопасности, в частности охрану имений Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на заявление Путина о "конце войны" и раскрыл его реальные планы.

Также "Комментарии" писали, что Портников высмеял странную историю Путина о косаток и медведе. По его словам, глава Кремля "плохо учился в школе".