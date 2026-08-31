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Путін боїться за власну шкуру: який указ підписав очільник Кремля через параною

Путін підписав указ про розширення штату ФСО. Це вже четверте збільшення його охорони від початку війни.

31 серпня 2026, 22:25
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Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін учетверте від початку повномасштабної війни розширив штат центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО). Саме ця структура відповідає за безпеку очільника Кремля та інших високопосадовців РФ.

Путін боїться за власну шкуру: який указ підписав очільник Кремля через параною

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Відповідний указ про розширення ФСО Путін підписав 31 серпня. Документ оприлюднили на російському офіційному порталі правових актів того ж дня. Згідно з рішенням, штат центрального апарату ФСО збільшиться на 27 осіб — з 785 до 812 працівників. Йдеться про військовослужбовців і федеральних державних цивільних службовців.

До початку повномасштабного вторгнення чисельність центрального апарату ФСО протягом приблизно 12 років залишалася незмінною. Після початку повномасштабної війни РФ проти України ситуація змінилася. Путін уже чотири рази ухвалював рішення про збільшення чисельності структури, яка забезпечує його особисту безпеку. ФСО також охороняє членів родини російського диктатора, прем'єр-міністра та інших осіб, визначених російським законодавством.

ФСО є однією з ключових силових структур Росії. Крім охорони перших осіб держави, служба відповідає за захист важливих державних об'єктів, спеціальний зв'язок та низку завдань у сфері безпеки, зокрема охорону маєтків Путіна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів на заяву Путіна про "кінець війни" та розкрив його реальні плани.

Також "Коментарі" писали, що Портников висміяв дивну історію Путіна про косаток і ведмедя. За його словами, очільник Кремля "погано вчився в школі".



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