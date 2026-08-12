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Путин боится за собственные земли: какое государство осторожно "обвинил" в эскалации

Заявления диктатора на крейсере «Варяг»: Путин назвал «пиратством» действия Запада и вспомнил претензии Японии на Курилы

12 августа 2026, 11:15
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Недилько Ксения

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где поднялся на борт ракетного крейсера "Варяг" в рамках военных учений Тихоокеанского флота РФ. Во время своего выступления глава Кремля традиционно обвинил Запад и азиатских соседей в усилении напряженности, а также пригрозил силовыми мерами в ответ на международные санкции.

Путин боится за собственные земли: какое государство осторожно "обвинил" в эскалации

Владимир Путин

Отдельное внимание в своей речи Путинский режим уделил Североатлантическому альянсу и изменению оборонной стратегии Токио.

"Мы наблюдаем, как НАТО постепенно просачивается в Тихоокеанский регион, — заявил российский лидер, пытаясь оправдать наращивание собственных морских сил в этой акватории. — Поэтому конфликтный потенциал в этой части мира стремительно растет. В то же время, Япония ввела против нашего государства абсолютно неспровоцированные ограничения, даже не пытаясь углубиться в реальные предпосылки конфликта в Украине".

Диктатор выразил недовольство тем, что официальный Токио впервые в своих основополагающих доктринальных документах признал Российскую Федерацию одной из ключевых угроз для своей национальной безопасности.

"Россия никак не угрожает Японии, и Москва не имеет к Токио никаких территориальных или иных претензий, — заверил руководитель страны-агрессорки, несмотря на регулярные военные провокации у японских границ. — А именно у японской стороны есть претензии к РФ по Курильским островам, хотя по итогам Второй мировой войны эти территории были четко закреплены за Россией в официальных международных документах".

Он также добавил, что ранее у Москвы был конструктивный диалог с бывшим премьером Синдзо Абэ и другими японскими лидерами, однако теперь позиция Токио кардинально изменилась. Несмотря на это, Путин цинично объявил, что РФ якобы остается "открытой для взаимодействия со всеми соседями, включая Японию", и готова искать компромиссы, одновременно укрепляя собственную безопасность и развивая Тихоокеанский флот при поддержке Минобороны и правительства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальная представительница Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова озвучила очередную порцию пропагандистских заявлений и требований Кремля. Спикер российского дипломатического ведомства очертила позицию Москвы относительно войны в Украине, отношений со странами Запада, а также выразила недовольство военным сотрудничеством США и Японии.



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