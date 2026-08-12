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Недилько Ксения
Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где поднялся на борт ракетного крейсера "Варяг" в рамках военных учений Тихоокеанского флота РФ. Во время своего выступления глава Кремля традиционно обвинил Запад и азиатских соседей в усилении напряженности, а также пригрозил силовыми мерами в ответ на международные санкции.
Владимир Путин
Отдельное внимание в своей речи Путинский режим уделил Североатлантическому альянсу и изменению оборонной стратегии Токио.
Диктатор выразил недовольство тем, что официальный Токио впервые в своих основополагающих доктринальных документах признал Российскую Федерацию одной из ключевых угроз для своей национальной безопасности.
Он также добавил, что ранее у Москвы был конструктивный диалог с бывшим премьером Синдзо Абэ и другими японскими лидерами, однако теперь позиция Токио кардинально изменилась. Несмотря на это, Путин цинично объявил, что РФ якобы остается "открытой для взаимодействия со всеми соседями, включая Японию", и готова искать компромиссы, одновременно укрепляя собственную безопасность и развивая Тихоокеанский флот при поддержке Минобороны и правительства.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальная представительница Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова озвучила очередную порцию пропагандистских заявлений и требований Кремля. Спикер российского дипломатического ведомства очертила позицию Москвы относительно войны в Украине, отношений со странами Запада, а также выразила недовольство военным сотрудничеством США и Японии.