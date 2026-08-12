Путін боїться за власні землі: яку державу обережно «звинуватив» в ескалації

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Недилько Ксения
Російський диктатор Володимир Путін прибув до Южно-Сахалінська, де піднявся на борт ракетного крейсера "Варяг" у межах військових навчань Тихоокеанського флоту РФ. Під час свого виступу очільник Кремля традиційно звинуватив Захід та азійських сусідів у посиленні напруженості, а також пригрозив силовими заходами у відповідь на міжнародні санкції.
Володимир Путін
Окрему увагу у своїй промові путінський режим приділив Північноатлантичному альянсу та зміні оборонної стратегії Токіо.
Диктатор висловив незадоволення тим, що офіційний Токіо вперше у своїх засадничих доктринальних документах визнав Російську Федерацію однією з ключових загроз для своєї національної безпеки.
Він також додав, що раніше Москва мала конструктивний діалог із колишнім прем'єром Синдзо Абе та іншими японськими лідерами, проте тепер позиція Токіо кардинально змінилася. Попри це, Путін цинічно оголосив, що РФ нібито залишається "відкритою до взаємодії з усіма сусідами, включаючи Японію", та готова шукати компроміси, одночасно зміцнюючи власну безпеку та розвиваючи Тихоокеанський флот за підтримки Міноборони та уряду.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційна представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова озвучила чергову порцію пропагандистських заяв і вимог Кремля. Спікерка російського дипломатичного відомства окреслила позицію Москви щодо війни в Україні, відносин із країнами Заходу, а також висловила невдоволення військовою співпрацею США та Японії.