Путін боїться за власні землі: яку державу обережно «звинуватив» в ескалації

Російський диктатор Володимир Путін прибув до Южно-Сахалінська, де піднявся на борт ракетного крейсера "Варяг" у межах військових навчань Тихоокеанського флоту РФ. Під час свого виступу очільник Кремля традиційно звинуватив Захід та азійських сусідів у посиленні напруженості, а також пригрозив силовими заходами у відповідь на міжнародні санкції.

Володимир Путін

Окрему увагу у своїй промові путінський режим приділив Північноатлантичному альянсу та зміні оборонної стратегії Токіо.

"Ми спостерігаємо, як НАТО поступово просочується до Тихоокеанського регіону, — заявив російський лідер, намагаючись виправдати нарощування власних морських сил у цій акваторії. — Через це конфліктний потенціал у цій частині світу стрімко зростає. Водночас Японія запровадила проти нашої держави абсолютно неспровоковані обмеження, навіть не намагаючись заглибитися у реальні передумови конфлікту в Україні".

Диктатор висловив незадоволення тим, що офіційний Токіо вперше у своїх засадничих доктринальних документах визнав Російську Федерацію однією з ключових загроз для своєї національної безпеки.

"Росія жодним чином не загрожує Японії, і Москва не має до Токіо жодних територіальних чи інших претензій, — запевнив керівник країни-агресорки, попри регулярні військові провокації біля японських кордонів. — Натомість саме у японської сторони є претензії до РФ щодо Курильських островів, хоча за підсумками Другої світової війни ці території були чітко закріплені за Росією в офіційних міжнародних документах".

Він також додав, що раніше Москва мала конструктивний діалог із колишнім прем'єром Синдзо Абе та іншими японськими лідерами, проте тепер позиція Токіо кардинально змінилася. Попри це, Путін цинічно оголосив, що РФ нібито залишається "відкритою до взаємодії з усіма сусідами, включаючи Японію", та готова шукати компроміси, одночасно зміцнюючи власну безпеку та розвиваючи Тихоокеанський флот за підтримки Міноборони та уряду.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційна представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова озвучила чергову порцію пропагандистських заяв і вимог Кремля. Спікерка російського дипломатичного відомства окреслила позицію Москви щодо війни в Україні, відносин із країнами Заходу, а також висловила невдоволення військовою співпрацею США та Японії.