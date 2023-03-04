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Путин больше не гарантирует безопасность: Госдума советует российскому бизнесу закупать ПВО

Надежды на российскую ПВО больше нет, бизнес сам должен думать о своей защите и безопасности

сегодня, 09:50 comments1551
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Автор:

Кравцев Сергей

Российским корпорациям нужно искать средства и самим закупать системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами. Как передает издание "Комментарии", такое предложение озвучил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, слова которого цитирует "The Moscow Times".

Путин больше не гарантирует безопасность: Госдума советует российскому бизнесу закупать ПВО

Взрыв. Фото: из открытых источников

Андрей Картаполов рассказал, что многим может показаться, что системы противовоздушной обороны – это очень затратно, но сегодня можно пробрести достаточно дорогие средства защиты, каждой корпорации это доступно, чтобы защитить свой бизнес от атак.


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"Власти России расписались в неспособности защитить всю критически важную инфраструктуру страны от украинских атак. С учетом размеров государства всегда найдется лазейка, через которую на ее территорию может залететь ударный беспилотник", – заявил Андрей Картаполов.

По мнению депутата, такой вклад бизнеса в безопасность позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.                       

Он также подчеркнул, что информация об имеющихся системах ПВО, включая их параметры, уже известна украинским военным, поскольку у них есть средства разведки; кроме того, такие данные им предоставляют страны НАТО.

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