Путин будет еще больше бить по Украине: стало известно о неожиданном решении

После примерно двухмесячного перерыва Россия, вероятно, снова налаживает скрытые военные поставки из Северной Кореи. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, демонстрирующие активность грузового судна Lady R — ранее оно уже фигурировало в расследованиях по незаконной транспортировке оружия из КНДР. Соответствующую информацию обнародовало аналитическое издание NK Pro.

Фото: из открытых источников

Согласно данным Planet Labs, находящееся под международными санкциями судно Lady R недавно вновь было зафиксировано в порту Расон на северо-востоке Северной Кореи. Это первое его обнаружение с июля, и аналитики считают, что его присутствие может указывать на подготовку к очередной загрузке.

В среду Lady R произвела разгрузку контейнеров в порту Расон. До этого, с 24 по 26 сентября, судно находилось в российском порту Восточный, предположительно готовясь к рейсу. Издание отмечает, что содержание регулярно транспортируемых контейнеров с августа 2023 года до сих пор не идентифицировано.

Несмотря на отсутствие подтвержденных данных о конкретном содержании грузов, эксперты подозревают, что речь идет о поставках вооружения. При этом логистика не ограничивается только морскими маршрутами — предполагается также использование железнодорожного сообщения между Россией и КНДР.

Специалисты обращают внимание на тактику длительного хранения контейнеров на причалах без немедленной транспортировки. Это может означать либо то, что контейнеры пусты, либо они используются для маскировки настоящего содержимого, что затрудняет попытки отслеживания их реального назначения.

Кроме того, южнокорейская разведка сообщает о серьезных потерях среди военнослужащих КНДР, воюющих на стороне России в Украине — более 4,7 тысяч солдат погибли или были ранены. Пхеньян уже признал факт отправки своего военного контингента в РФ.

