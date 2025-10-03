Путін ще більше гатитиме по Україні: стало відомо про несподіване рішення

Після приблизно двомісячної перерви Росія, ймовірно, знову налагоджує приховані військові постачання з Північної Кореї. Про це свідчать нові супутникові знімки, які демонструють активність вантажного судна Lady R — раніше воно вже фігурувало у розслідуваннях щодо незаконного транспортування зброї з КНДР. Відповідну інформацію оприлюднило аналітичне видання NK Pro.

Згідно з даними Planet Labs, судно Lady R, що перебуває під міжнародними санкціями, нещодавно знову було зафіксоване в порту Расон на північному сході Північної Кореї. Це перше його виявлення з липня, і аналітики вважають, що його присутність може вказувати на підготовку до чергового завантаження.

У середу Lady R здійснило розвантаження контейнерів у порту Расон. Перед цим, з 24 по 26 вересня, судно перебувало в російському порту Східний, імовірно готуючись до рейсу. Видання зазначає, що вміст контейнерів, які регулярно транспортуються з серпня 2023 року, досі не ідентифікований.

Попри відсутність підтверджених даних про конкретний вміст вантажів, експерти підозрюють, що йдеться про постачання озброєння. При цьому логістика не обмежується лише морськими маршрутами — припускається також використання залізничного сполучення між Росією та КНДР.

Фахівці також звертають увагу на тактику тривалого зберігання контейнерів на причалах без негайного транспортування. Це може означати або те, що контейнери є порожніми, або що вони використовуються для маскування справжнього вмісту, що ускладнює спроби відстеження їхнього реального призначення.

Крім того, південнокорейська розвідка повідомляє про серйозні втрати серед військовослужбовців КНДР, які воюють на боці Росії в Україні — понад 4,7 тисячі солдатів загинули або були поранені. Пхеньян уже визнав факт відправки свого військового контингенту до РФ.

