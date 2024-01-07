Путин будет править до 2030-го: СМИ узнали, на чем держится режим в РФ

Правящая власть в стране-агрессоре РФ основана на четырех элементах. Это — подхалимство, преследование, пошлость и теории заговора. В марте Владимир Путин еще раз "переизберется" на пост президента и будет руководить страной до 2030 года – 30 лет, это больше, чем Сталин управлял СССР в 1924-1953 годах.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В публикации Financial Times утверждается, что каждый житель РФ осознает, что на "выборах" победу одержит Путин.

"Но цель выборов — не просто продемонстрировать, что Путин, которому в октябре исполнился 71 год, полностью контролирует ситуацию, или даже легитимизировать его войну за попытки завоевания Украины. Заставляя россиян участвовать в голосовании, результат которого известен, аппарат власти имеет целью показать , что автократия Путина держится на молчаливом согласии или, скорее, на активной поддержке народа. Как и в советские времена, эта поддержка часто принимает форму подхалимажа вождю", — утверждают авторы.

Еще здесь вспоминают, что кроме подхалимства режим сопровождают и репрессии. И приводят, как пример, ситуацию с Навальным.

"Пример Навального, — заключенного борца с коррупцией, который в конце прошлого года исчез из виду на несколько недель, прежде чем снова появиться в исправительной колонии за Полярным кругом", — упоминается в публикации.

"Во времена Путина третьей чертой русской политической культуры является дерзкое использование в официальных кругах нецензурной лексики и образов. В царской России и на протяжении большей части советского периода цензура и пуританство были рутиной. ... Путин задал новый тон в 1999 году, незадолго до вступления на должность президента, когда он пообещал уничтожить чеченских повстанцев: "в туалете их поймаем – мы и в сортире их замочим", – напоминают далее.

Подтверждая свои аргументы, далее приводят одно пропагандистское заявление Патрушева.

"Одна из самых странных была озвучена в прошлом году Николаем Патрушевым, жестким секретарем Совета Безопасности России Путина. Он утверждал, что США стремились к поражению России в Украине, поскольку американцы боялись извержения супервулкана Йеллоустонского кальдера в Вайоминге и пытались переселиться в Восточную Европу и" – пишут в FT.

Еще авторы публикации добавляют, что общие представления основываются на стремлении Запада уничтожить Россию как государство.

"Это, конечно, не официальная политика Запада. Но некоторые консервативные политики в США, а также в Центральной и Восточной Европе действительно предполагают распад России — третий акт, как они говорят, процесса, начавшегося с падением царской империи в 1917 году и исчезновением Советского Союза в 1991 году", – пишут авторы публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Британии назвали унижения, на которые пошел Путин из-за войны в Украине