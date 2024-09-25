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Путин будет умолять о переговорах: У Запада есть инструменты, чтобы надавить на РФ

Россию таки можно принудить к переговорам и прекращению войны, при этом у Запада есть все необходимые инструменты для этого

сегодня, 13:54
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский находится с дипломатическим визитом в Соединенных Штатах, где планирует представить свой план, направленный на то, чтобы вынудить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине.

Путин будет умолять о переговорах: У Запада есть инструменты, чтобы надавить на РФ

Владимир Путин

При этом, как отметил в эфире 24 канала политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов, действительно существуют варианты завершения войны, и победа не обязательно должна быть достигнута военным путем.

По словам Несвитайлова, победа может прийти благодаря нескольким факторам, главный из которых — исчерпание возможностей России для продолжения боевых действий.

Политолог также напомнил, что Дональд Трамп в свое время отмечал: если бы баррель нефти стоил 40 долларов, а не около ста, Россия не смогла бы вести войну. Это отчасти верно, ведь продажа нефти и газа до сих пор является одним из основных источников финансирования российской агрессии.

Несветайлов подчеркивает, что важно понимать, что для влияния на Россию требуется комплексный подход. По его мнению, пока у Кремля есть ресурсы, война будет продолжаться, но без финансов ее продолжение станет невозможным.

"Если сейчас создать глобальные проблемы для российской экономики и параллельно усилить экономическую состоятельность Украины, то Путин будет вынужден идти на переговоры и компромиссы", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков громко заявил о том, что РФ якобы невозможно заставить мир. Более того, по его мнению, такое убеждение Украины является "роковой ошибкой". Песков заявил, что финна в Украине будет прекращена тогда, когда РФ получит гарантии безопасности для себя и достигнет всех целей так называемой "специальной военной операции".




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Источник: https://24tv.ua/putinu-potribni-groshi-viynu-yak-zahid-mozhe-vplinuti-pripinennya_n2648470
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