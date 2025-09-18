Путин будет в шоке: еще одна страна отказалась спонсировать войну в Украине

Австралия решила снизить предельную цену на российскую нефть до 47,60 доллара за баррель и ввела новые санкции против еще 95 судов так называемого "теневого флота" РФ. Об этом идет речь в официальном сообщении Министерства иностранных дел страны.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

В ведомстве подчеркивают, что эти меры направлены на уменьшение доходов, получаемых Россией от экспорта нефти, а следовательно — на ослабление ее военной экономики. В общей сложности Австралия уже ввела санкции против более 150 судов, начиная с июня 2025 года.

Эти действия согласованы с партнерами – Европейским Союзом, Великобританией, Канадой, Японией и Новой Зеландией. Австралия также сохраняет полный запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Напомним, в декабре 2022 года страны G7 и ЕС установили потолок цен на нефть в размере 60 долларов. Позже большинство членов "Большой семерки" выразили готовность снизить ее до 45 долларов, однако США не поддержали инициативу.

Кроме этого, 17 июня Reuters сообщило, что конфликт между Израилем и Ираном, в том числе атаки на газонефтяные объекты Тегерана, усугубляет риски перебоев со снабжением нефти с Ближнего Востока. В тот же день Еврокомиссия представила план полного отказа импорта российского газа и нефти до 2027 года.

Как уже писали "Комментарии", экспорт нефти из России существенно снизился после ударов украинских дронов по стратегическим элементам энергетической инфраструктуры, сообщает Bloomberg. Согласно данным мониторинга судоходства, в период с 8 по 14 сентября объемы морских поставок российской нефти сократились до примерно 3,18 миллиона баррелей в день.