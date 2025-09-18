logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Путін буде в шоці: ще одна країна відмовилася спонсорувати війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін буде в шоці: ще одна країна відмовилася спонсорувати війну в Україні

Австралія разом із ЄС, Британією, Канадою, Японією та Новою Зеландією продовжує повну заборону на імпорт російської нафти.

18 вересня 2025, 14:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Австралія вирішила знизити граничну ціну на російську нафту до 47,60 долара за барель і запровадила нові санкції проти ще 95 суден так званого "тіньового флоту" РФ. Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства закордонних справ країни.

Путін буде в шоці: ще одна країна відмовилася спонсорувати війну в Україні

Володимир Путін. Фото: УНІАН

У відомстві підкреслюють, що ці заходи спрямовані на зменшення доходів, які Росія отримує від експорту нафти, а отже — на послаблення її воєнної економіки. Загалом Австралія вже ввела санкції проти понад 150 суден, починаючи з червня 2025 року.

Ці дії узгоджені з партнерами — Європейським Союзом, Великою Британією, Канадою, Японією та Новою Зеландією. Австралія також зберігає повну заборону на імпорт російської нафти й нафтопродуктів.

Нагадаємо, у грудні 2022 року країни G7 та ЄС встановили стелю цін на нафту РФ у розмірі 60 доларів. Пізніше більшість членів "Великої сімки" висловили готовність знизити її до 45 доларів, однак США не підтримали ініціативу.

Крім цього, 17 червня Reuters повідомило, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном, зокрема атаки на газонафтові об’єкти Тегерана, посилює ризики перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу. Того ж дня Єврокомісія представила план повної відмови від імпорту російського газу й нафти до 2027 року.

Як вже писали "Коментарі", експорт нафти з Росії суттєво знизився після ударів українських дронів по стратегічних елементах енергетичної інфраструктури, повідомляє Bloomberg. Згідно з даними моніторингу судноплавства, у період з 8 по 14 вересня обсяги морських поставок російської нафти скоротилися до приблизно 3,18 мільйона барелів на день.   



