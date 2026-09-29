Путин будет воевать дальше: на Западе раскрыли главный показатель

Россия планирует направить на оборону в 2027 году 17,1 трлн рублей, или около $202,6 млрд. Это примерно на 27% больше первоначально заложенных 13,5 трлн рублей и самый высокий показатель с начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные документы.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Согласно документам, за ближайшие три года совокупные расходы России на оборону должны составить около 50 трлн рублей. При этом фактический объём военных расходов за 2026 год останется засекреченным: первоначально Москва планировала выделить на эти цели 12,1 трлн рублей. Часть затрат на военные нужды также может проходить по другим статьям бюджета.

Одновременно российские власти пересмотрели финансовые прогнозы. Ожидаемый дефицит федерального бюджета на 2026 год увеличен до 3,2% ВВП против прежней оценки в 1,6%. Общие расходы бюджета должны вырасти на 13,2% — до 48,6 трлн рублей, что соответствует 20,9% ВВП.

На этом фоне ухудшаются ожидания по нефтегазовым доходам. Их прогноз на 2026 год снижен с 8,9 трлн до 7,6 трлн рублей.

Дополнительное давление создаёт рост государственного долга. В 2026 году он прогнозируется на уровне 19,9% ВВП, а в 2027-м должен подняться до 21,7%. Таким образом, показатель превысит отметку в 20%, которую российские власти ранее рассматривали как безопасный уровень.

Москва также увеличивает объём заимствований. План чистых внутренних заимствований на 2026 год повышен на 26% — до 5 трлн рублей. Кроме того, власти намерены использовать 459 млрд рублей из Фонда национального благосостояния для сокращения бюджетного дефицита.

В 2027 году объём заимствований, согласно документам, должен вырасти ещё на 43% и достичь 7,7 трлн рублей. Одновременно российское правительство готовит новые налоговые меры для покрытия растущих бюджетных потребностей.

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