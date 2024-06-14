Путин цинично объяснил, почему Запад готовится к войне с Россией

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что все заявления Запада о том, что Россия собирается напасть на Европу якобы является ничем иным, как оправданием гонки вооружений.
Владимир Путин
При этом кремлевский диктатор признал, что на данный момент отношения РФ с Европейским Союзом деградировали, но якобы не по вине Кремля.
При этом кремлевский диктатор цинично заявил, что опасность для европейских стран исходит не от России, а от Соединенных Штатов, поскольку они стают все более зависимыми от Вашингтона.
Он также добавил, что якобы складывается впечатление, что европейские политики боятся впасть в немилость Вашингтона, чем утратить доверие собственного народа, собственных граждан.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин лично угрожал странам ЕС и НАТО войной. Например, он предупреждал, что страны-члены НАТО в Европе "играют с огнем", когда предполагают дать разрешение Украине наносить удары из западного оружия по территории РФ.
По словам Путина, удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянет страны Запада в войну. Он также добавил, что вероятная отправка войск Франции в Украину будет шагом к глобальному конфликту.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Гарик
сегодня, 13:52
Кому это чмо интересно?.Ему пистеть,шо мне сморкацца.