Путин цинично объяснил, почему Запад готовится к войне с Россией

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что все заявления Запада о том, что Россия собирается напасть на Европу якобы является ничем иным, как оправданием гонки вооружений.

Владимир Путин

При этом кремлевский диктатор признал, что на данный момент отношения РФ с Европейским Союзом деградировали, но якобы не по вине Кремля.

"Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели, сопровождаются домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу... Это абсолютный бред. Только обоснование гонки вооружений", - заявил Путин.

При этом кремлевский диктатор цинично заявил, что опасность для европейских стран исходит не от России, а от Соединенных Штатов, поскольку они стают все более зависимыми от Вашингтона.

"Европу всё больше сдвигают на обочину глобального экономического развития, погружали в хаос миграционных и других острейших проблем, лишают международной субъектности и культурной идентичности", — заявил Путин.

Он также добавил, что якобы складывается впечатление, что европейские политики боятся впасть в немилость Вашингтона, чем утратить доверие собственного народа, собственных граждан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин лично угрожал странам ЕС и НАТО войной. Например, он предупреждал, что страны-члены НАТО в Европе "играют с огнем", когда предполагают дать разрешение Украине наносить удары из западного оружия по территории РФ.

По словам Путина, удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянет страны Запада в войну. Он также добавил, что вероятная отправка войск Франции в Украину будет шагом к глобальному конфликту.





